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中職》龍象大戰又來了！ 兄弟公布4大主題日

2022/03/18 18:01

6/11（六）-6/12（日）將進行「龍象大戰」。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟將於4/2（六）在臺中洲際棒球場進行開幕戰，迎戰統一獅，球團也公布上半季於臺中洲際棒球場安排四大主題日。

延續去年中信兄弟奪下臺灣大賽冠軍的熱潮，今年中信兄弟召集「臺灣最強」的夥伴持續帶著這股士氣，迎向二連霸的挑戰！4/2（六）-4/3（日）將於主場洲際棒球場揭開序幕，開幕週活動，內野進場皆可領取「2022中信兄弟主題日集章手冊」，集滿開幕週及所有主題日印章，將可於今年最後一個主題日時領取「2022紀念球與球座組」。

此外，兄弟在4/23（六）-4/24（日）「We are family.」，找來「新北中信特攻籃球隊」和「中信飛牡蠣電競戰隊」齊聚洲際棒球場；5/7（六）-5/8（日）寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」；5/28（六）-5/29（日）「PILI BROTHERS霹靂兄弟之魔吞傳奇」，再次聯手「霹靂布袋戲」推出聯名主題球衣與系列商品。

6/11（六）-6/12（日）「龍象大戰」中信兄弟再次攜手味全龍跨隊聯名合作，去年龍象間的火花與激情，最原汁原味最熱血的傳統應援將再次上演！主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團，兩隊應援團、啦啦隊女孩與吉祥物號召象迷龍迷火力全開大PK。

【2022中信兄弟上半季主題日】@臺中洲際棒球場

「開幕週：台灣最強！」

4/2（六） VS統一

4/3（日） VS富邦

「We are family」

4/23（六） VS統一

4/24（日） VS樂天

「洲際有ㄍㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ」

5/7（六） VS統一

5/8（日） VS統一

「霹靂兄弟之魔吞傳奇」

5/28（六） VS富邦

5/29（日） VS味全

「龍象大戰」

6/11（六） VS味全

6/12（日） VS味全

兄弟公布主題日與開幕週活動。（中信兄弟提供）

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