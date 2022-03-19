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UBA四強決賽第一天、中職官辦熱身賽開打 今日賽事預告與轉播

2022/03/19 07:44

政治大學籃球隊代表出席110學年度富邦人壽大專籃球決賽記者會。（記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

中職官辦熱身賽今天迎來第一天的賽事，將由味全龍出戰統一獅、樂天桃猿出戰中信兄弟，喜愛中職的球迷朋友千萬別錯過轉播囉！

NBA部分有三場轉播，第一場是獨行俠對決七六人，獨行俠目前處於三連勝，對上東部強權七六人能否順利取勝呢？第二場是湖人對決暴龍，湖人目前處於三連敗，詹姆斯（LeBron James）能否率隊止敗呢?第三場是公牛對決太陽，太陽球星布克（Devin Booker）對決公牛德羅森（DeMar DeRozan）哪位球星能率隊取勝呢？記得鎖定轉播囉！

UBA迎來男女子四強決賽，女子為佛光大學對上台灣師大、世新大學對決文化大學，男子為萬能科大對上政治大學、健行科大對上世新大學，喜愛UBA的球迷千萬別錯過轉播囉！

中職

17:00 味全龍@統一獅 ELEVENSPORTS2

17:00 樂天桃猿@中信兄弟 ELEVENSPORTS1

NBA

07:00 獨行俠@七六人 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

07:30 湖人@暴龍 緯來體育

10:00 公牛@太陽 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

UBA決賽

12:00 佛光大學 vs. 台灣師大

14:00 萬能科大 vs. 政治大學

17:00 世新大學 vs. 文化大學

19:00 健行科大 vs. 世新大學

轉播：緯來體育台、Line Today

PLG

14:30 攻城獅 vs. 夢想家

17:00 國王 vs. 領航猿

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 台中太陽 vs. 台南獵鷹

17:30 桃園雲豹 vs. 高雄海神

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

SBL

15:00 九太 vs. 台啤

17:00 璞園 vs. 台銀

轉播：緯來體育

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