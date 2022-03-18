運動醫學札根東台灣 骨科名醫葉文凌接掌博愛醫院院長

羅東博愛醫院院長葉文凌（左）與物理治療師測試神經肌肉運動控制力量測試訓練系統。（記者王元鴻攝）

〔記者王元鴻／綜合報導〕國內骨科名醫葉文凌今（１８日）正式接任宜蘭羅東博愛醫院院長，葉文凌表示，將運用醫院資源，協助照顧東台灣基層運動選手，讓運動醫學在東台灣開花結果，是他擔任院長的使命之一。

２年前長庚醫院指派葉文凌與博愛醫院合作開辦運動醫學整合門診，葉文凌從2020年7月開始，帶著博愛運動醫學團隊，巡迴宜蘭縣基層體壇服務選手，守護明日之星，並且在醫院成立運動健康中心，透過骨科、復健科醫師、營養師、運動防護員組成的專業團隊照護，從醫學的角度提供選手訓練建議和預防傷害，而且為運動員設立「專屬綠色通道」，作為宜蘭運動員的最佳後援。

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葉文凌獲博愛醫院執行長許豪支持，許豪期許博愛醫院成為宜蘭人追求身心健康的核心，不只是被動的醫療機構，而要做到更前面的預防醫學，讓醫院成為健康促進的服務平台。

除了對基層選手的醫療支援，博愛醫院也引進全套AＩ復健訓練系統，開辦「活力學苑」推展預防醫學，包含飲食營養規畫與運動健身課程。

葉文凌表示，醫院購置全套Compass600 「視覺生物反饋神經肌肉運動控制力量測試訓練系統」，應該是全台灣最完善的設備，課程使用者付費，但基層運動選手資源有限，因此醫院會吸收這些費用，協助他們復建和訓練，醫院還聘請專業物理治療師給予專業指導。曾任台灣運動醫學會理事長的葉文凌說，博愛醫院在宜蘭推展的經驗，將來可以擴展到全台灣。

羅東博愛醫院引進視覺生物反饋神經肌肉運動控制力量測試訓練系統，照顧基層運動選手，一般民眾則需付費。（記者王元鴻攝）



羅東博愛醫院院長葉文凌（左）與物理治療師則試動態平衡訓練儀。（記者王元鴻攝）



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