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全英賽》狀況特佳！戴資穎直落2力退衛冕者奧原希望 晉級女單4強

2022/03/18 18:43

戴資穎直落二晉級4強。（Badminton photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今晚在超級1000系列全英羽球公開賽女單8強，僅花35分鐘以21：10、21：11力退世界排名第5尋求衛冕的日本好手奧原希望，進帳對戰2連勝及4強入場券，續朝生涯第4冠之路邁進。

戴資穎、奧原希望前一次交手是2019年BWF年終總決賽4強，由小戴獲得勝利，再來就沒在國際賽碰頭，雙方過去13次交手，戴資穎取得7勝6敗，這場也是兩人首度在全英戰場狹路相逢。

戴資穎過去累積7次打入全英4強，並搶下3冠、1亞的佳績；奧原希望在全英也是不容小覷，共4次打入4強，在2016、2021年兩度封后。

戴資穎開局雖然3：5落後，但小戴開局掌握主動攻擊的機會，且自身失誤比較少，以8：2攻勢回敬對手，技術暫停前拿到11：7領先。小戴下半局依舊不給奧原希望機會，最多領先達到10分，也漂亮先下一城。

先取首局的戴資穎，在次局持續壓著奧原希望打，開局就用連拿7分給對手下馬威，最終快意以直落二收下勝利。小戴不僅粉碎奧原希望的連霸夢，也成功取得生涯第8張全英4強入場券，下一輪的對手將是20歲的南韓安洗瑩、華裔美國選手王苑力之間的贏家。

戴資穎直落二擊敗奧原希望晉級4強。（Badminton photo 提供）

戴資穎直落二晉級4強。（Badminton photo 提供）

戴資穎直落二晉級4強。（Badminton photo 提供）

戴資穎直落二晉級4強。（Badminton photo 提供）

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