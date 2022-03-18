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T1》中信特攻狂補好手！曾在中國CBA締造大三元的林韋翰確定加盟

2022/03/18 19:35

林韋翰返台加盟中信特攻。（中信特攻提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1新北中信特攻今天宣布，先前效力中國CBA青島男籃主力控衛林韋翰決定返台加盟，也是他時隔兩年半再度回歸台灣籃壇，球團目前和林韋翰合約將從4月1日開始生效，細節雙方仍在洽談中，但已達成初步共識。

林韋翰雖然除夕回台灣到現在休息快2個月，但已恢復自主訓練，「希望邊打邊回到比賽狀態，盡自己本分幫助特攻，也希望我從CBA回來後帶來的關注度和感染力，能幫助T1甚至台灣籃壇有更好發展。」他並直呼很期待對決T1列強頭號球星，「尤其是小安（蔣淯安），印象中我打SBL好像從來沒有贏過他，經過CBA洗禮，我期待能再次對決，並從他手中拿下勝利！」

林韋翰在2019年首輪第五順位，被青島選中展開CBA生涯，不單是球隊倚仗的後場主力，並寫下首名台將在CBA完成大三元的成就。他上賽出賽23場，平均貢獻7.9分、6.9助攻、3.6籃板。

林韋翰表示，在中國打球最大的收穫，是真正學習如何當一個職業球員，「包括輸贏之間的心態調適，和如何快速適應不同比賽內容，我這兩年都有很大的收穫。」林韋翰也提到，即將加入陣容年輕的中信特攻，希望這些經驗在賽季中帶來即時性的幫助。

「觀察幾場比賽下來，我覺得中信特攻是一支很年輕也很有拚勁的球隊，我相當喜歡這樣的團隊氛圍，也很希望趕快加入大家！」而談到未來新隊友，林韋翰也特別點名「黑豹」阿巴西，「巴西算是近年臺灣籃壇最令我驚豔的一名球員，我非常期待和他在場上合作，相信能激發許多化學效應。」

特攻總教練李逸驊認為，林韋翰是特攻邁向總冠軍的最後一塊關鍵拼圖，「在學林受膝傷困擾的情況下，有了韋翰加入是如虎添翼，他和夏樂兩名這麽有經驗的控球後衛在陣中，季後賽我們甚至有機會擺上雙後衛，替球隊帶來更大的穩定性。」

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