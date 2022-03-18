HBL》新竹市光復高中籃球隊英雄之夜 五百名熱情球迷擠爆巨城

新竹市光復高中籃球隊拿到今年HBL冠軍，市府今晚舉辦英雄之夜、五百名熱情球迷擠爆巨城。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今晚（18日）舉辦光復高中HBL冠軍「英雄之夜」選手見面會，市長林智堅、總教練陳定杰與12位球員都現身同歡，光復男籃成軍短短5年多就制霸全國，相當不簡單，除見面會，市府也號召雞排店一同送出5千份免費雞排，週六、日民眾可憑打卡證明兌換，盼邀民眾一起感受光復高中籃球隊奪冠榮耀。

市府表示，110學年度HBL高中籃球聯賽3月13日畫下完美句點，光復高中一路過關斬將，與南山高中進行冠亞軍爭霸戰以59比57抱走金盃，也拿下新竹市首座HBL男籃甲級賽事金盃。

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市府晚上舉辦「英雄之夜－光復高中籃球隊簽名見面會」，限量59組合影號碼牌，吸引大批球迷到場，更有球迷中午就來廣場排隊。見面會現場氣氛熱烈，抽中限量簽名球與簽名海報的幸運粉絲都忍不住尖叫歡呼。

市長林智堅表示，自己能到小巨蛋冠軍賽現場為光復球員加油，激動之情不可言喻，球員歷經16場賽事終能奪冠，有著「鋼鐵般的防守」稱號，光復贏球的同時也破除他到現場看球，支持的球隊都會輸的魔咒。

林智堅說，看著大家的堅忍不拔，「你們真的是我們的城市英雄！」他也感動地說，他和在場所有球迷心情相同，都是光復的最大粉絲。

總教練陳定杰滿懷感激表示，從學校的行政資源、啦啦隊團的組成、各贊助單位的投入與市府的支持，都讓球員在場上表現無後顧之憂，「當然這是首次金盃，但光復高中將持續為新竹帶來驚喜！」

教育處表示，為慶祝光復高中獲首座金盃，林智堅市長依據新竹市績優運動選手與教練獎勵金實施要點進行專簽，特別加碼每位選手及教練發放獎勵金新台幣10萬元，總金額高達140萬元。

在光復奪下HBL男籃甲組冠軍後，今年最有機會實現新竹在HBL男女籃都拿冠軍的願景，期待新竹高商女籃隊也能一棒接一棒，拿下冠軍寶座，並完成三連霸。

光復籃猿今年度畫下完美句點，面對來年，將持續訓練，以稱霸全國為目標，市府近年也布局在地球員培訓，與高強度移地訓練，未來將積極爭取HBL資格賽辦在新竹市，希望讓市民與學生能夠在主場為「主場球隊」光復高中及新竹高商加油。

新竹市光復高中籃球隊拿到今年HBL冠軍，市府今晚舉辦英雄之夜、五百名熱情球迷擠爆巨城。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中籃球隊拿到今年HBL冠軍，市府今晚舉辦英雄之夜、五百名熱情球迷擠爆巨城。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中籃球隊拿到今年HBL冠軍，市府今晚舉辦英雄之夜、五百名熱情球迷擠爆巨城。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中籃球隊拿到今年HBL冠軍，市府今晚舉辦英雄之夜、五百名熱情球迷擠爆巨城。（記者洪美秀攝）

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