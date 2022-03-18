MLB》簽下史瓦伯還不夠！傳費城人再看上30歲明星強打

卡斯泰拉諾斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕昨日剛以4年7900萬美元簽下重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的費城人，似乎還想繼續替哈波（Bryce Harper）找幫手。根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，早在封館前就對30歲強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）非常有興趣的費城人，至今仍期盼能將其延攬至麾下。

新球季起，大聯盟將全面啟用指定打擊（DH），國聯的投手不再需要上場打擊。假如費城人能爭取到卡斯泰拉諾斯的加盟，即可讓防守較不見長的史瓦伯擔任指定打擊。在左外野仍有哈瑟雷（Adam Haseley）、維爾林（Matt Vierling）與威廉斯（Luke Williams）等可用之兵，對於費城人來說，在調度上無疑是一大利多。

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上季卡斯泰拉諾斯在紅人打出生涯年，打擊三圍0.309/0.362/0.576，繳出38支二壘安打，扛出生涯新高的34轟，WAR值為3.2，同時也入選生涯首度全明星賽。即便與史瓦伯相似，在防守端皆不是太精湛，但受惠於國聯全面改採DH制，其打擊實力仍舊相當吸引費城人。

另外，同樣來自國聯東區的馬林魚，也對卡斯泰拉諾斯展現出濃厚興趣。不像費城人在中外野已有哈波等級的超級強打，馬林魚在中外野仍缺乏一位優秀的打擊好手。而卡斯泰拉諾斯的到來，同樣也能替馬林魚帶來不少幫助。

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