高球》高協會國家培訓隊頒獎典禮 理事長提未來訓練計畫

理事長發言。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2022中華民國高爾夫協會國家培訓隊」頒獎典禮於今（18）日本會舉行。

協會為厚植國家高爾夫亞運培訓隊實力以及為 2022杭州亞運做準備，2022年培訓梯隊經由信誼高爾夫球場球場與台豐高爾夫球場共八回合的賽事，選出2022年國家培訓隊12名選手：男子選手：蘇晉弘、洪昭鑫、呂孫儀、吳丞軒、吳易軒、賴昱禓。女子選手：黃亭瑄、許淮茜、廖信淳、吳純葳、陳宥竹、陳品睎。

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典禮當中也提到今年度的國際大賽以及2022年度培訓隊的訓練時間表，由於目前疫情狀況持續不明朗，防疫政策仍然限制了許多賽事計畫的進行，但也有些國家陸續開放賽事，為凝聚戰力本會亦安排了國家培訓隊參加已開放的國際賽事，並全體移至訓練基地集中訓練。除了基礎訓練以外也透過賽事以賽代訓，維持高爾夫競技戰力之水準。

中華民國高爾夫協會王理事長在頒獎中也提到國家隊未來的國內訓練計畫內容，將安排頂尖的職業選手帶著後輩選手們一起一邊比賽一邊討論戰術。此計畫為期四天每一天都會由不同的職業選手帶領著下場擊球，讓每一位職業選手都可以分享不同的自身經驗並且傳承給年輕選手們。王理事長也表示將會用所有能給予選手的資源培育選手，期待選手們在不管是國內比賽還是國際舞台都能發光發熱。

同時中華高協投入的中長程計畫：「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」當中有針對高爾夫競技所提出的規劃，協會也針對高爾夫訓練場地在做密切的籌措，未來除了給亞運培訓隊使用外，也可以讓國家隊培訓隊員作為訓練基地使用。希望藉高爾夫六年振興計畫逐步由基層訓練一路到最頂尖的國際賽事，達到養成的效果與競技的巔峰。

黃亭瑄。（高協提供）

蘇晉弘。（高協提供）

蕭吉男秘書長與全體國家培訓選手以及亞運代表隊男女子選手。（高協提供）

蕭吉男秘書長與全體國家培訓選手以及亞運代表隊男女子選手。（高協提供）

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