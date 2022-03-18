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中職》史上第一人慘紀錄！ 林益全行使FA遭扣薪引熱議

2022/03/18 21:41

富邦悍將林益全。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將在今天完成全隊談薪作業並發出公告，陣中主砲林益全下季月薪70萬，較上季要少2.5萬，成為史上第一個行使FA（自由球員）權利後，帳面上月薪卻被降低的球員，引發網友熱議。

林益全從加入聯盟以來一直都是球隊最穩定的打者，連續12個賽季打擊率破3成，雖上個賽季只繳出2成86打擊率，整體攻擊指數0.781也寫下生涯新低，不過季末依舊獲得最佳指定打擊肯定，他也在年底提出自由球員申請。

林益全最終沒有轉隊續留悍將，但帳面上的月薪卻減少2.5萬，是中職史上第一個行使自由球員權利卻被扣薪的球員。先前10年中職共15人次提出FA申請，但不論是轉隊或者續留母隊，以確定的薪資來看，最慘只有陳禹勳去年提出申請但薪資持平。

不過在富邦悍將公布的資訊中，林益全雖然月薪被扣，但是以另加激勵獎金的模式與球隊簽約，推算若達成條件，總額還是較去年增加，同時他也依舊是悍將的薪一哥。

林益全帳面上遭到扣薪的現象也引起網友熱議：「去年成績全隊最好結果被扣薪」、「因為全隊都烙賽，所以處罰打最好的人」、「富邦有需要月省2.5萬嗎」、「持平應該就比較少人罵，球隊顏面被減薪面子掛不住」、「就觀感問題吧...」

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