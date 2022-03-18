PLG》富邦勇士狂！張宗憲＋雙洋將轟66分打爆鋼鐵人 奪6連勝

台北富邦勇士張宗憲。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕P. LEAGUE+衛冕軍富邦勇士，今天在主場台北和平籃球館，辛特力、塞瑟夫、張宗憲合力進帳66分，辛特力更完成大三元，最終衛冕軍以111：91大勝高雄鋼鐵人，搶下6連勝，穩居聯盟龍頭。

張宗憲下半季狀況不俗，今天上半場就攻下16分，其中有13分集中於第2節，率隊單節打出31：16的攻勢，且洋將辛特力半場15分、塞瑟夫也挹注12分，衛冕軍上半場取得59：42大幅領先。

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易籃後，勇士並沒給鋼鐵人一絲希望，持續擴大領先優勢，最終就快意在主場收下6連勝，在下半季還沒有輸過球，以12勝6敗穩居聯盟龍頭。辛特力此仗展現全面身手，繳出26分、15籃板及12助攻的大三元數據，塞瑟夫22分、9籃板，張宗憲18分進帳，替補出發的曾祥鈞16分、8籃板。

台北富邦勇士張宗憲。（記者陳志曲攝）

鋼鐵人此仗推出新洋將征戰過NBA、CBA、PBA等各大職業聯賽的哈里斯（MannyHarris），他半場拿21分，其中首節就展現「買犯」功力，單節9罰9中，創下聯盟單節最多罰球及最多罰球命中的紀錄，不過鋼鐵人全隊只有洋將發揮，狂刷得分數據的哈里斯拿下40分外帶10籃板、5助攻及4抄截，以及班尼特18分，但本土球員得分零星，實在難跟衛冕軍抗衡。

台北富邦勇士辛特力（右）後仰跳投，此役完成大三元。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士塞瑟夫籃下進攻。（記者陳志曲攝）

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