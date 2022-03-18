晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》富邦勇士狂！張宗憲＋雙洋將轟66分打爆鋼鐵人 奪6連勝

2022/03/18 21:19

台北富邦勇士張宗憲。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕P. LEAGUE+衛冕軍富邦勇士，今天在主場台北和平籃球館，辛特力、塞瑟夫、張宗憲合力進帳66分，辛特力更完成大三元，最終衛冕軍以111：91大勝高雄鋼鐵人，搶下6連勝，穩居聯盟龍頭。

張宗憲下半季狀況不俗，今天上半場就攻下16分，其中有13分集中於第2節，率隊單節打出31：16的攻勢，且洋將辛特力半場15分、塞瑟夫也挹注12分，衛冕軍上半場取得59：42大幅領先。

易籃後，勇士並沒給鋼鐵人一絲希望，持續擴大領先優勢，最終就快意在主場收下6連勝，在下半季還沒有輸過球，以12勝6敗穩居聯盟龍頭。辛特力此仗展現全面身手，繳出26分、15籃板及12助攻的大三元數據，塞瑟夫22分、9籃板，張宗憲18分進帳，替補出發的曾祥鈞16分、8籃板。

台北富邦勇士張宗憲。（記者陳志曲攝）

鋼鐵人此仗推出新洋將征戰過NBA、CBA、PBA等各大職業聯賽的哈里斯（MannyHarris），他半場拿21分，其中首節就展現「買犯」功力，單節9罰9中，創下聯盟單節最多罰球及最多罰球命中的紀錄，不過鋼鐵人全隊只有洋將發揮，狂刷得分數據的哈里斯拿下40分外帶10籃板、5助攻及4抄截，以及班尼特18分，但本土球員得分零星，實在難跟衛冕軍抗衡。

台北富邦勇士辛特力（右）後仰跳投，此役完成大三元。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士塞瑟夫籃下進攻。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。