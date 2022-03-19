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網球》捐50萬美元！瑞士天王費爸幫助烏克蘭兒童

2022/03/19 07:49

費德爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯軍事侵略烏克蘭，造成當地烽火連天、家破人亡，正在養傷休兵的網壇天王費德爾（Roger Federer）坦承「心碎了」，並透過個人推特表示，透過名下基金會捐贈50萬美元（約1431萬台幣），希望為烏克蘭兒童提供繼續上學的機會。

據《每日郵報》等英媒報導，這是現年40歲的瑞士傳奇球星費爸，自俄國軍隊2月24 日入侵烏克蘭後，首度公開發聲表達反對戰爭立場，「我和我的家人看到有關烏克蘭的照片，感到非常震驚，尤其看到一些無辜民眾，生活在戰爭中受到嚴重影響，我們感到心碎，而且一直支持和平。」

費爸與妻子育有兩對雙胞胎，為人父母感同身受，「我們將為需要幫助的烏克蘭兒童提供援助，目前大約有600萬兒童失學。我們很清楚，現在是提供教育的關鍵時刻，我們願意幫助度過當前難關。透過費德爾基金會，我們將捐贈50萬美元支持受到戰爭影響的兒童，為烏克蘭兒童提供繼續上學的機會。」　　　

網壇「三巨頭」中，即將回鍋世界球王的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），已率先力挺烏克蘭，返國參戰保衛家園的退役好手斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）本月初透露，好友喬帥私下仗義協助，出錢出力令他相當感動，如今費爸也站出來用實際行動聲援，也獲得球迷熱議與肯定。　　

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