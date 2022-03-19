MLB》洋基又有動作！送走全壘打王換回教士年輕右投

維特稍早被洋基送去教士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基隊在歷經先前的5人驚天大交易後，稍早又有動作，大聯盟記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基將曾奪下2020年美聯全壘打王的一壘手維特（Luke Voit）送去聖地牙哥教士，換回20歲潛力右投J.朗格（Justin Lange）。

維特在2018被紅雀交易到洋基，當年就敲出14轟表現優異，2019年也繳出21轟的火力輸出，2020年更在縮水賽季以22轟奪下全壘打王，不過去年因傷所困，不僅全壘打砍半，攻擊指數也從0.948驟降到0.764，雖然維特先前在受訪時曾表示自己很喜歡在紐約打球，希望能長留。

請繼續往下閱讀...

然而洋基隊去年交易來前小熊明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），台灣時間3月16日洋基和和他再續前緣，簽下一張2年3200萬美元（約新台幣9.1億）的合約後，也幾乎確定將與維特分道揚鑣。

「我知道在最後這一兩天一定會發生一些事，」維特今在受訪時告訴《ESPN》，「但我真的很興奮，不僅是因為教士是一支很棒的隊伍，更是一支好勝的球隊，我非常期待能跟大學隊友P.強森（Pierce Johnson）一起打球。」

最後維特談到了被交易的心路歷程，但也強調自己仍然十分感激前東家洋基隊，「這對我的職業生涯是一件好事，新球隊、新開始，感謝洋基把我帶到這裡，給我一個上場的機會，之前我有點被困在聖路易斯，所以我很感激他們所做的一切，我喜歡這裡的粉絲，喜歡穿上條紋球衣，祝福所有球員好運，並對我光明的未來感到興奮。」

而教士給出的小聯盟右投朗格，在2020年選秀首輪被教士挑中，目前年僅20歲，去年在新秀聯盟代表AZL教士 （AZL Padres）出賽，9場出賽都是先發，拿下0勝3敗，ERA6.95，主投22局送出29次三振、15次保送。

20歲的小聯盟右投朗格。（圖片取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法