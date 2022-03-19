全英賽》戴資穎談擊敗奧原關鍵 今對安洗瑩要拿出最佳狀態

戴資穎昨直落二晉級4強。（資料照，Badminton photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣世界球后戴資穎昨在超級1000系列全英羽球公開賽女單8強賽，展現出絕佳狀態，直落二力退衛冕冠軍、日本世界排名第5的奧原希望，賽後小戴談到能輕鬆擊敗奧原的原因，是因為對方發生較多失誤，她也提醒自己下一場比賽不能犯一樣的錯誤，要發揮自己最好的狀態。

戴資穎前一次與奧原希望交手已經要追溯到2019年世羽聯（BWF）年終總決賽4強，由小戴獲得勝利，再來就沒在國際賽碰頭，雙方過去13次交手，由小戴取得7勝6敗略占上風，這場也是兩人首度在全英戰場狹路相逢。

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奧原在去年的東奧後就因為腳傷休養了好一段時間，去年底的全日本奪冠霸氣宣告回歸世界舞台，此次的全英賽也是她復出首站，不過遇上狀態正佳的小戴，最終仍直落二抱憾遭淘汰。

戴資穎擊敗奧原希望晉級。（資料照，Badminton photo提供）

「奧原這一戰發生了比較多失誤，所以才會讓我贏得那麼輕鬆，」賽後接受大會訪問時小戴這樣說道，她表示對於自己這場的表現非常滿意，但也提到自己下一戰得注意的關鍵，「我也很常因為自己的失誤讓比賽陷入膠著的局面，這問題一直時好時壞，但我會繼續努力試著來改善，希望4強賽能繼續努力展現最佳狀態。」

小戴4強賽對手安洗瑩，2019年自國際羽壇打響名號，該年就在蘇迪曼盃激戰3局扳倒戴資穎爆紅，不過小戴馬上就在2020年BWF年終總決賽4強賽直落2還以顏色，這次全英賽也將是兩人第3度對決。

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