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全英賽》為雪恥桃田賢斗拚到血染球拍 8強不敵李梓嘉抱憾出局

2022/03/19 11:44

桃田昨在8強賽歷經3局激戰，仍遭大馬一哥李梓嘉淘汰，無緣挑戰全英賽第2冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將桃田賢斗日前在超級1000系列全英公開賽男單16強賽，直落二雪恥擊敗南韓好手許侊熙，而一位世羽聯工作人員稍早在推特上PO上一張照片爆料，專注的桃田為擊敗許侊熙在比賽中打到左手滲血、球拍手把都染紅，卻仍沒叫出醫療暫停，對於他的拚勁相當敬佩，不過昨在8強賽，歷經3局激戰，桃田仍遭大馬一哥李梓嘉淘汰，無緣挑戰全英賽第2冠。

在此役之前，桃田賢斗生涯對許侊熙取得3勝2敗對戰優勢，不過最近2次交手都輸球，先是在去年東京奧運小組賽爆冷落敗，讓許侊熙一戰成名，之後相隔不到三個月，又於湯姆斯盃8強賽再度碰頭，這回還是許侊熙取勝，雙方在全英賽男單16強再碰頭，迎來生涯第6度對戰，桃田最終耗時42分鐘直落二獲勝，收下8強門票，也成功雪恥。

有一位世羽聯工作人員在自己的推特上PO上一張桃田賢斗的照片，照片中只見他左手手指滲出鮮血，甚至連羽球拍的握把布都被鮮血染紅，但專注的桃田卻絲毫沒有被傷勢影響，也沒有在比賽中叫出醫療暫停，展現相當恐怖的拚勁。

然而昨他在8強賽碰上大馬一哥李梓嘉，僅14分鐘就以7：21丟掉第一局，不過次局他捲土重來，網前球絕好調、防守也越來越有自信，讓李梓嘉自亂陣腳，拉出一波13：1，以21：13扳回一城，關鍵第三局，前半局桃田還能將分數緊咬，沒想到後半卻氣力放盡，讓李梓嘉連拿10分，也帶走了比賽勝利，抱憾止步8強。

李梓嘉擊敗強敵桃田霸氣怒吼。（美聯社）

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