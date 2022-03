全英賽》為雪恥桃田賢斗拚到血染球拍 8強不敵李梓嘉抱憾出局

桃田昨在8強賽歷經3局激戰,仍遭大馬一哥李梓嘉淘汰,無緣挑戰全英賽第2冠。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日本名將桃田賢斗日前在超級1000系列全英公開賽男單16強賽,直落二雪恥擊敗南韓好手許侊熙,而一位世羽聯工作人員稍早在推特上PO上一張照片爆料,專注的桃田為擊敗許侊熙在比賽中打到左手滲血、球拍手把都染紅,卻仍沒叫出醫療暫停,對於他的拚勁相當敬佩,不過昨在8強賽,歷經3局激戰,桃田仍遭大馬一哥李梓嘉淘汰,無緣挑戰全英賽第2冠。

在此役之前,桃田賢斗生涯對許侊熙取得3勝2敗對戰優勢,不過最近2次交手都輸球,先是在去年東京奧運小組賽爆冷落敗,讓許侊熙一戰成名,之後相隔不到三個月,又於湯姆斯盃8強賽再度碰頭,這回還是許侊熙取勝,雙方在全英賽男單16強再碰頭,迎來生涯第6度對戰,桃田最終耗時42分鐘直落二獲勝,收下8強門票,也成功雪恥。

有一位世羽聯工作人員在自己的推特上PO上一張桃田賢斗的照片,照片中只見他左手手指滲出鮮血,甚至連羽球拍的握把布都被鮮血染紅,但專注的桃田卻絲毫沒有被傷勢影響,也沒有在比賽中叫出醫療暫停,展現相當恐怖的拚勁。

Never ever discredit the athletes. You don’t know what they are going through. It’s their game, they bleed and sweat , and that’s not for you to judge.



Nothing happened. Just sharing my thoughts. pic.twitter.com/olRBNGHt0l