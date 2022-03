MLB》小熊為簽他豪灑28億 鈴木誠也記者會深情告白「神鱒」（影音）

小熊隊今為鈴木誠也舉辦加盟記者會。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕號稱日職現役最強打者鈴木誠也,季後透過入札制度挑戰大聯盟,以5年8500萬美元(約新台幣24億元)加盟小熊,締造日本野手加盟史上最大合約,今球團為他舉辦記者會,5年合約薪資明細曝光。新球季將披上「27號」球衣的鈴木誠也,還在記者會上深情告白天使「神鱒」楚奧特(Mike Trout),讓現場記者都笑歪。

27歲的鈴木誠也在日職9年共敲出182轟,生涯打擊率高達3成15,入選過5次明星賽,兩度拿下央聯打擊王,5屆外野金手套得主,休季期間他透過入札制度挑戰「美」夢,最後和小熊達成協議,更締造自2007年小熊以4年4800萬美元簽下福留孝介後,日本野手史上最高薪合約。

而大聯盟記者費恩斯坦(Mark Feinsand)稍早曝光他合約薪資細節,鈴木誠也的簽約金為500萬美元,加上700萬美元薪資,第一年就可以領到1200萬美元,接下來2023年領1700萬美元,單季最高是2024年,可領2000萬美金,2025年、2026年皆為1800萬美元。

Seiya Suzuki contract breakdown with the Cubs, per source: 2022: $7M 2023: $17M 2024: $20M 2025: $18M 2026: $18M *$5M signing bonus *Full no-trade clause

雖然合約內容並沒有公佈,不過費恩斯坦透露鈴木誠也將擁有完整不可交易權,而根據其他美媒報導,這份5年8500萬合約連同要給廣島1462.5萬美元的入札金,總額價值高達9960萬美元(約新台幣28.2億),也是小熊隊史第5高。

而今天小熊替鈴木舉辦加盟記者會,鈴木先用日文跟大家自我介紹,也表示目前自己的英文程度還不夠,但之後一定會努力學習。至於為何最後會選擇加盟小熊隊,鈴木表示他覺得小熊隊是一支很棒的球隊,他曾向先前也待過小熊的教士隊球星前輩達比修有請教過,最後被球團的熱情所打動才會選擇加盟。

「這(小熊)是一支很棒的球隊,得到了很多人的讚賞,也被球隊這種熱情所打動,這就是我決定來小熊最關鍵的因素,我也跟達比修有談過,他告訴我芝加哥是一座很棒的城市,球迷和市民都非常熱情,是非常棒得球隊」鈴木誠也說道,「很高興大家都給我相當高的評價,我在這理會盡力全力達城大家的期望。」

而鈴木誠也的背號今也曝光,新球季他將披上「27號」球衣上場征戰,當被問到選擇27號的原因時,他竟搞笑在記者會上大方向偶像天使隊明星強打「鱒魚」楚奧特深情告白,「楚奧特,我愛你(Mike Trout... I love you)。」幽默的回應讓在場的記者們都笑翻。

Seiya Suzuki when asked through his translator why he chose #27



In English: “Mike Trout. I love you.” pic.twitter.com/dmv1FZSPNT