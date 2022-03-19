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MLB》小熊為簽他豪灑28億 鈴木誠也記者會深情告白「神鱒」（影音）

2022/03/19 10:43

小熊隊今為鈴木誠也舉辦加盟記者會。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕號稱日職現役最強打者鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰大聯盟，以5年8500萬美元（約新台幣24億元）加盟小熊，締造日本野手加盟史上最大合約，今球團為他舉辦記者會，5年合約薪資明細曝光。新球季將披上「27號」球衣的鈴木誠也，還在記者會上深情告白天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout），讓現場記者都笑歪。

27歲的鈴木誠也在日職9年共敲出182轟，生涯打擊率高達3成15，入選過5次明星賽，兩度拿下央聯打擊王，5屆外野金手套得主，休季期間他透過入札制度挑戰「美」夢，最後和小熊達成協議，更締造自2007年小熊以4年4800萬美元簽下福留孝介後，日本野手史上最高薪合約。

而大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）稍早曝光他合約薪資細節，鈴木誠也的簽約金為500萬美元，加上700萬美元薪資，第一年就可以領到1200萬美元，接下來2023年領1700萬美元，單季最高是2024年，可領2000萬美金，2025年、2026年皆為1800萬美元。

雖然合約內容並沒有公佈，不過費恩斯坦透露鈴木誠也將擁有完整不可交易權，而根據其他美媒報導，這份5年8500萬合約連同要給廣島1462.5萬美元的入札金，總額價值高達9960萬美元（約新台幣28.2億），也是小熊隊史第5高。

而今天小熊替鈴木舉辦加盟記者會，鈴木先用日文跟大家自我介紹，也表示目前自己的英文程度還不夠，但之後一定會努力學習。至於為何最後會選擇加盟小熊隊，鈴木表示他覺得小熊隊是一支很棒的球隊，他曾向先前也待過小熊的教士隊球星前輩達比修有請教過，最後被球團的熱情所打動才會選擇加盟。

「這（小熊）是一支很棒的球隊，得到了很多人的讚賞，也被球隊這種熱情所打動，這就是我決定來小熊最關鍵的因素，我也跟達比修有談過，他告訴我芝加哥是一座很棒的城市，球迷和市民都非常熱情，是非常棒得球隊」鈴木誠也說道，「很高興大家都給我相當高的評價，我在這理會盡力全力達城大家的期望。」

而鈴木誠也的背號今也曝光，新球季他將披上「27號」球衣上場征戰，當被問到選擇27號的原因時，他竟搞笑在記者會上大方向偶像天使隊明星強打「鱒魚」楚奧特深情告白，「楚奧特，我愛你（Mike Trout... I love you）。」幽默的回應讓在場的記者們都笑翻。

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