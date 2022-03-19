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NBA》一二哥不在沒差！波丹諾維奇轟30分、老鷹本季竟橫掃灰熊

2022/03/19 11:21

波丹諾維奇（左）狂轟全場最高30分，領老鷹斬斷對手4連勝，本季也橫掃灰熊。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹昨傳出長人J.柯林斯（John Collins）無期限缺陣的壞消息，今對上強敵灰熊，一哥T.楊恩（Trae Young）也缺陣，然而靠著板凳出發的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）狂轟全場最高30分領軍，以120：105贏求，不但終結對手4連勝，本季更橫掃灰熊。

老鷹此役少了主力一哥T.楊恩、二哥J.柯林斯，不過主場作戰的亞特蘭大軍面對來訪的強敵灰熊卻沒有絲毫退縮，從開賽就多點開花，加上D.萊特（Delon Wright）爆發，投進3顆三分彈，獨攬11分還送出2抄截，幫助老鷹從首節就取得7分領先，次節換波丹諾維奇發威獨取8分，上半場打完老鷹就取得19分領先，易籃後莫蘭特（Ja Morant）雖然領軍苦追，但灰熊在進攻上始終無法取得突破，加上失誤連連，終場就讓老鷹以15分之差贏球。

D.萊特今在首節大放異彩。（歐新社）

波丹諾維奇此役砍下全場最高的30分，另有3助攻、2籃板和3抄截，D.萊特挹注18分6助攻，還貢獻多達5次抄截，中鋒卡培拉（Clint Capela）18分7籃板，杭特（De'Andre Hunter）14分，加林納里（Danilo Gallinari）挹注11分。

灰熊方面，一哥莫蘭特攻下29分4助攻3籃板，J.傑克森（Jaren Jackson, Jr.）則繳出15分6籃板，巴恩（Desmond Bane）同樣15分另有5籃板3助攻，D.布魯克斯（Dillon Brooks）拿下11分4籃板，全場遭對方12次抄截成功、發生17次失誤，成為他們此役輸球的主因。

莫蘭特。（歐新社）

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