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NBA》約基奇32分做白工 馬卡南關鍵3分彈騎士延長賽氣走金塊

2022/03/19 12:45

馬卡南。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今在主場迎接金塊挑戰，金塊挾著2連勝氣勢來到克利夫蘭，上半場打完靠著約基奇（Nikola Jokic）發威，上半場打完手握11分領先，沒想到下半場騎士回神追分，雙方正規前4節打完仍難分勝負，不過騎士馬卡南（Lauri Markkanen）投進關鍵三分彈，帶領騎士在延長賽演逆轉秀，最後就以119：116險勝。

騎士今在主場迎戰金塊，首節在馬卡南獨拿10分領軍下以2分領先，不過金塊很快就在次節展開反攻，約基奇攜手A.戈登（Aaron Gordon）搶分，加上騎士突然熄火，金塊就拉出一波12：0，在上半場取得11領先。

易籃後騎士終於回神，第三節先稍微把比分追進，末節馬卡南再攜葛蘭德（Darius Garland）搶分，也將分數逆轉超前，最後43秒約基奇接獲隊友助攻突破重圍放進2分，將比分追平，但雙方最後兩次進攻都沒能得手，兩隊以107平進入延長。

延長賽兩隊還是互不相讓，分數也呈現拉鋸，距離延長賽結束最後28秒，馬卡南接獲葛蘭德助攻，在外線出手命中關鍵超前三分彈，約基奇雖然馬上突破上籃追回2分，但最後11秒探花莫布里（Evan Mobley）空切得手，也讓比賽勝負定調，終場騎士就以3分之差險勝金塊。

約基奇此役轟下全場最高32分，另有10籃板8助攻，A.戈登20分8籃板5助攻，板凳出發的新秀海蘭德（Bones Hyland）轟下17分7助攻3籃板，還外帶3抄截。騎士馬卡南同樣展現恐怖火力，同樣轟破30分，繳出全隊最高的31分10籃板3助攻，還有4次抄截，莫布里挹注27分11籃板，葛蘭德砍下25分還穿針引線送出高達14次助攻，表現相當亮眼。

約基奇（左）。（美聯社）

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