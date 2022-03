MLB》哈波嗨爆！才網羅153轟重砲 費城人28.3億再簽明星強打

卡斯泰拉諾斯。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕30歲明星強打卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)本季打出生涯年,球季結束後決定放棄未來2年3400萬美元合約成為自由球員,而《ESPN》記者帕桑(Jeff Passan)稍早爆料,卡斯泰拉諾斯將以5年1億美元(約新台幣28.3億)大約,轉戰早在封館前就有意網羅他的費城人。

Outfielder Nick Castellanos and the Philadelphia Phillies are in agreement on a contract, sources familiar with the deal tell ESPN.