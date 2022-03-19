MLB》哈波嗨爆！才網羅153轟重砲 費城人28.3億再簽明星強打

卡斯泰拉諾斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕30歲明星強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）本季打出生涯年，球季結束後決定放棄未來2年3400萬美元合約成為自由球員，而《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）稍早爆料，卡斯泰拉諾斯將以5年1億美元（約新台幣28.3億）大約，轉戰早在封館前就有意網羅他的費城人。

Outfielder Nick Castellanos and the Philadelphia Phillies are in agreement on a contract, sources familiar with the deal tell ESPN. — Jeff Passan （@JeffPassan） March 19, 2022

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上季卡斯泰拉諾斯在紅人打出生涯年，出賽138場，繳出.309/.362/.576打擊三圍，敲下100分打點以及生涯新高的單季34轟，WAR值為3.2，同時也入選生涯首度全明星賽，並首度獲選明星賽和銀棒獎殊榮，擺脫去年縮水賽季低潮，他也決定投入自由市場測試水溫，希望能在當打之年簽下一筆巨額合約。

雖然防守一直都是卡斯泰拉諾斯的軟肋，不過受惠於國聯全面改採DH制，因此其打擊實力仍舊相當吸引費城人。而日前費城人才以4年7900萬美元簽下重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），今又灑幣網羅卡斯泰拉諾斯，成功替陣中強大哈波（Bryce Harper）再挖來一位有力幫手。

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