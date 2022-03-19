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棒球》重視原住民體育發展 侯友宜加碼全國賽每人最高8萬獎金

2022/03/19 13:02

侯友宜擔任新北市原住民族棒球賽事開球嘉賓。（記者周湘芸攝）

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府今明兩天舉辦原住民族棒球賽事，並為今年新北市原住民族系列體育賽事揭開序幕。市長侯友宜今出席活動擔任開球嘉賓，更加碼新北市原住民在全國運動賽事獲獎獎金，其中，個人獎第1名自6萬增至8萬元；團體獎前3名調增至每人2萬元、1萬及5千元。

侯友宜表示，新北市每年舉辦原住民族棒球、慢速壘球、籃球、傳統射箭及傳統競技運動會等賽事，今年從3月到7月將接連登場，期待這些賽事能凝聚原住民的感情，讓他們的表現被大家看到。另外，運動賽事會隨著時代環境改變，傳統賽事必須持續，未來也可以結合新型態創新。

侯友宜指出，為了鼓勵原住民族追逐榮耀精神，為新北爭取更多運動能量，將加碼原住民在全國運動賽事獲獎獎金，個人獎第1名增至8萬元；團體獎前3名從每人6千、5千、3千元調增至2萬元、1萬及5千元；蟬聯金牌選手的獎勵金也從1萬調增為2萬元，並得按次加發2萬元。

針對前國民黨籍新北市平地原住民議員宋雨蓁認為，國民黨長期忽略原民發展，因而宣布退黨。侯友宜說，大家都看的出來所有議員對原住民族事務關心，大家努力攜手面對原住民問題，凝聚共識力量一起往前走。

原住民族行政局表示，今年原住民族系列體育賽事的棒球賽共有來自全國16支隊伍參賽，今年將參賽年齡資格下修至16歲，每隊原住民成員比例需達50%，前四名獎金分別為5萬、3萬、2萬、1萬元，棒球賽結束後，緊接還有慢速壘球、籃球、傳統射箭及傳統競技運動會一路開賽至7月。

侯友宜宣布加碼新北市原住民在全國運動賽事獲獎獎金。（記者周湘芸攝）

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