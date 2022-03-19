射箭》新竹市又一國手誕生 香山高中蘇思敏獲世中運國手權

新竹市又一國手誕生、 香山高中射箭好手蘇思敏獲世中運國手權。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山高中蘇思敏參加世界中等學校運動會射箭國手選拔賽，以678分比數，順利獲國手資格。這也是竹市育成的第三名射箭國手，另兩位為奧運銅牌得主林詩嘉和譚雅婷。市長林智堅表示，射箭是竹市重點體運培育項目，除投入7千萬設置國家級射箭館，也將持續培養國家級射箭選手。

蘇思敏首次獲國手資格，將把握這個機會，將榮耀帶回台灣，帶給新竹市。另同屬香山高中女子射箭隊的蘇思敏、林嘉妤、張家欣也再傳捷報，在111年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽重返反曲弓團體項目，為香山高中摘下睽違六年的高中女子團體組金牌，此項賽事由國中、小、高中與大專共近2000人同場競技，竹市在國中、小、高中組共奪下5金1銀5銅的成績。

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市府教育處表示，111年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽，新竹市國小組以香山國小領軍，由林品妍、林枃蓁、邵芃榛拿下國小女子組團體金牌，邵芃榛更拿下國小六年級組女子銅牌；國中組由富禮國中張琁、森麗恩、楊于芳奪下反曲弓女子組團體金牌、楊于芳更奪下7年級組反曲弓女子金牌，森麗恩則拿下8年級組反曲弓女子組銀牌，在混雙中由三民國中韓晨晞、莊承駿奪下金牌、富禮國中潘宥心、林育暘銅牌，其餘個人賽事，富禮國中陳品安奪下反曲弓7年級男子組銅牌、林育暘則拿下反曲弓8年級組銅牌；高中組則由香山高中於反曲弓高中女子團體組奪下金牌。

教育處表示，竹市推動射箭項目的軟硬體設施，也完成體育四級培訓制度，除爭取到富禮國中射箭館的設立，希望培養出更多國際級的射箭好手，也持續舉辦的全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，讓基層選手能夠同時與國內一流的國際選手譚雅婷、林詩嘉等同場競技，培訓國手級選手為目標。

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