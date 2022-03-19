網球》法網冠軍對決 波蘭天才少女首闖印地安泉決戰

史薇泰格首闖印地安泉冠軍戰。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽女單4強戰，上演「法國冠軍對決」好戲，波蘭第3種子史薇泰格（Iga Swiatek）展現後浪氣勢，7：6（8：6）、6：4強壓前賽會冠軍的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep），挾著10連勝首闖冠軍戰，壓軸對手為希臘第6種子莎卡莉（Maria Sakkari）。

芳齡20的史薇泰格，2020年法網爆冷封后一戰成名，如今面對年長10歲、2018年紅土大滿貫掄元的老前輩哈勒普，她雖錯失開賽4：2領先，被經驗豐富對手倒趕3局聽牌，無路可退的史薇泰格隨即回破扳平，搶7時更從4：6落後化解2個盤末點，一口氣連贏4分逆轉得盤。

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次盤史薇泰格為搶救網前險球而摔倒，所幸並無大礙，反倒是哈勒普之後因左大腿不適要求包紮，雙方互破4：4僵持不下，關鍵第9局史薇泰格把握40：0機會，再度突破順勢保發，直落2關門出線。

史薇泰格為搶救網前險球而摔倒。（歐新社）

激戰1小時50分鐘脫困，史薇泰格坦承相當艱難，「搶7拉鋸耗費許多精力，但我告訴自己，這可能是最令人興奮的時刻。」由於莎卡莉挾6：2、4：6、6：1力退西班牙衛冕冠軍巴多莎（Paula Badosa），史薇泰格將與莎卡莉爭奪金盃與世界第2排名。

哈勒普。（USA TODAY Sports）

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