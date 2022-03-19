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HBL》竹市府慶光復奪冠「打卡吃雞」 逾千名球迷響應搶換雞排

2022/03/19 14:33

新竹市府慶光復奪冠舉辦「打卡吃雞」活動、逾千名球迷今天就響應搶頭香來換雞排。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府慶祝光復高中勇奪今年HBL冠軍，今天起（19日）加碼舉辦「光復冠軍，週末吃雞」活動，共5千份雞排，今天兌換首日，就有許多熱情民眾在雞排店營業前排隊等候，今天已有超過40家雞排店響應，市長林智堅提醒大家打卡吃雞活動只有今、明兩天，別忘了先到市府大廳拍照後，留下對光復球員、教練的話，再到雞排店換雞排。

市府表示，17日起在市府大廳設置「光復籃猿 制霸全國」看板，邀請民眾拍照大卡，並Hashtag「#風起猿湧#光復奪冠」上傳FB、IG，就可到雞排地圖合作店家兌換免費雞排。當天看板剛設置完成，就有民眾慕名而來，3天吸引上千位民眾湧進市府大廳，留言板也有許多鼓勵光復球員的話語。

不少民眾今天也到市轄各雞排店兌換雞排，參與活動的合作雞排店家說，中午一開店就被兌換人潮嚇一跳，很多民眾很早就來排隊等換雞排，他們也樂於參與這次活動，一起慶祝這份榮耀。

市府提醒，「光復冠軍，週末吃雞」活動明天最後一天，市府大廳開放時間為早上8點到晚上11點，雞排領取時間則依各店家營業時間為主，每間店數量有限、送完為止，請民眾盡早把握，詳情可至雞排地圖（https://reurl.cc/RjG0yx）查詢。

新竹市府慶光復奪冠舉辦「打卡吃雞」活動、逾千名球迷今天就響應搶頭香來換雞排。（記者洪美秀攝）

新竹市府慶光復奪冠舉辦「打卡吃雞」活動、逾千名球迷今天就響應搶頭香來換雞排，不少雞排店中午開店前就排滿兌換人潮。（記者洪美秀攝）

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