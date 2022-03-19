晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》佛光學生證未蓋章烏龍 台師大大勝晉級冠軍賽

2022/03/19 14:40

佛光陳丁綺上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯賽四強賽在小巨蛋點燃戰火，女子組佛光大學擺烏龍，主力球員王竫婷和張欣然學生證未蓋下學期的註冊章，無法出賽。台師大把握住機會，火力全開，全場5人得分上雙，其中大三主力陳靳豫萱攻下全隊最高15分，率隊88：62獲勝。

大六的大學姐王竫婷生涯在UBA得分已超過1200分，是UBA史上的得分后，今年留級一年，就是希望幫助球隊拿下隊史第二冠，無奈卻因為個人失誤，錯過了關鍵四強賽，留下遺憾。

佛光王竫婷（中）沒能上場。（記者林正堃攝）

少了兩大主力，佛光祭出嚴防，上半場僅讓台師大拿下37分，無奈自己得分火力也受限，只拿下26分，陷入雙位數落後。

下半場台師大加強火力，逐步擴大差距，一度領先超過20分，奠定勝基。下一場將碰上世新大學和文化大學的勝隊，總教練梁嘉音透露，「經過六強賽後的準備，我們已經做好充足的功課，無論對手是誰都放馬過來。」

佛光大學幾乎僅靠6名球員打滿全場，李宜樺和連文鈴皆進帳15分，表現最佳，陳郁婷也貢獻14分。

台師大陳雅彤上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大許庭瑜上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大吳明臻跳投得分。（記者林正堃攝）

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。