UBA》佛光學生證未蓋章烏龍 台師大大勝晉級冠軍賽

佛光陳丁綺上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯賽四強賽在小巨蛋點燃戰火，女子組佛光大學擺烏龍，主力球員王竫婷和張欣然學生證未蓋下學期的註冊章，無法出賽。台師大把握住機會，火力全開，全場5人得分上雙，其中大三主力陳靳豫萱攻下全隊最高15分，率隊88：62獲勝。

大六的大學姐王竫婷生涯在UBA得分已超過1200分，是UBA史上的得分后，今年留級一年，就是希望幫助球隊拿下隊史第二冠，無奈卻因為個人失誤，錯過了關鍵四強賽，留下遺憾。

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佛光王竫婷（中）沒能上場。（記者林正堃攝）

少了兩大主力，佛光祭出嚴防，上半場僅讓台師大拿下37分，無奈自己得分火力也受限，只拿下26分，陷入雙位數落後。

下半場台師大加強火力，逐步擴大差距，一度領先超過20分，奠定勝基。下一場將碰上世新大學和文化大學的勝隊，總教練梁嘉音透露，「經過六強賽後的準備，我們已經做好充足的功課，無論對手是誰都放馬過來。」

佛光大學幾乎僅靠6名球員打滿全場，李宜樺和連文鈴皆進帳15分，表現最佳，陳郁婷也貢獻14分。

台師大陳雅彤上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大許庭瑜上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大吳明臻跳投得分。（記者林正堃攝）

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