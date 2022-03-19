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NBA》合轟62分輕取國王 「探花雙槍」成綠衫軍隊史最強飆分組合

2022/03/19 15:21

塔圖姆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日作客國王，「探花雙槍」火力全開、表現不俗，J.布朗（Jaylen Brown）、塔圖姆（Jayson Tatum）合拿62分，全場壓制國王未被反超，終場以126：97大勝。

綠衫軍從上半場就展氣勢，其中探花雙槍塔圖姆和J.布朗就聯手攻下42分，前兩節打完就幫助綠衫軍建立19分領先優勢，易籃後國王才回神，靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）、萊爾斯 （Trey Lyles）稍微把落後的比數追近，不過末節國王進攻又當機，全隊單節僅拿18分，最終就以97：126遭綠衫軍痛宰。

J.布朗。（法新社）

塔圖姆今天攻下32分、5籃板與4助攻，J.布朗也挹注30分、3籃板與2抄截，這是塞爾提克「探花組合」本季第5次一起飆破30分大關，超越「大鳥」柏德（Larry Bird）與麥克海爾（Kevin McHale）在1986-87球季所締造的4次，成為綠衫軍隊史最會飆分的雙人組。

國王沙波尼斯今天也砍下30分還狂抓20籃板，繳出相當恐怖的全能數據，J.哈勒戴（Justin Holiday）也有21分進帳，萊爾斯19分，然而今國王在近區遭綠衫軍全面壓制，光是禁區得分就整整輸給對手20分，加上此役又是失誤連連，目前排在西部倒數第三的他們，恐怕難逃連續16年無緣季後賽的噩夢。

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