NBA》合轟62分輕取國王 「探花雙槍」成綠衫軍隊史最強飆分組合

塔圖姆。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今日作客國王,「探花雙槍」火力全開、表現不俗,J.布朗(Jaylen Brown)、塔圖姆(Jayson Tatum)合拿62分,全場壓制國王未被反超,終場以126:97大勝。

綠衫軍從上半場就展氣勢,其中探花雙槍塔圖姆和J.布朗就聯手攻下42分,前兩節打完就幫助綠衫軍建立19分領先優勢,易籃後國王才回神,靠著沙波尼斯(Domantas Sabonis)、萊爾斯 (Trey Lyles)稍微把落後的比數追近,不過末節國王進攻又當機,全隊單節僅拿18分,最終就以97:126遭綠衫軍痛宰。

請繼續往下閱讀...

J.布朗。(法新社)

塔圖姆今天攻下32分、5籃板與4助攻,J.布朗也挹注30分、3籃板與2抄截,這是塞爾提克「探花組合」本季第5次一起飆破30分大關,超越「大鳥」柏德(Larry Bird)與麥克海爾(Kevin McHale)在1986-87球季所締造的4次,成為綠衫軍隊史最會飆分的雙人組。

Jaylen Brown and Jayson Tatum each have 30 points in the same game for the 5th time this season.



That is the most by a pair of teammates in a season in Celtics history, surpassing Larry Bird & Kevin McHale, who had 4 such games in 1986-87 pic.twitter.com/MGydacOdFy