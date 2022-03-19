全中運》副總統賴清德為東縣選手加油打氣 奪佳績成台東之光

賴清德與劉櫂豪為棒手選手加油打氣。（劉櫂豪服務處提供）

〔記者陳賢義／台東報導〕副總統賴清德今應立委劉櫂豪邀約前往台東體中為全中運選手加油打氣，還親自體驗射箭、棒球傳接球及與女足選手踢球，期勉選手們能獲得好成績，成為台東之光，也是屬於台灣的榮耀，並藉由體育讓世界看見台灣，隨後又前往南清宮參拜，為國運祈福。

劉櫂豪表示，台東體中為台灣培育出許多運動人才，過去也協助校方爭取體育署補助4200萬整建田徑場，讓學生有安全且優質的運動設施及環境。由於今年全中運即將在花蓮舉辦，副總統賴清德視察體中，特別了解關切選手訓練情形，包含五人制足球、柔道、射箭、棒球等項目，並為選手加油打氣，鼓勵以平常心參與競賽，盼能獲得好成績。

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賴清德偕劉櫂豪前往南清宮參拜，為國運祈福。（劉櫂豪服務處提供）

賴清德表示，藉由體育讓選手有追求夢想的機會，強健體魄，讓世界看到台灣，鼓勵學生表現不只對自己重要，也是台東之光，屬於台灣的榮耀。另也提及棒球是台灣人共同的情感凝聚，賴清德與劉櫂豪也一起和棒球選手肩搭著肩圍圈喊聲，由選手族語吟唱，跳舞為比賽祈福。結束體中行，賴清德及劉櫂豪又前往台東市南清宮參拜。

去年賴清德引領企業家來到台東認購鳳梨釋迦力挺農民，也到太麻里為鳳梨釋迦授粉，如今鳳梨釋迦已經結果，太麻里地區農會總幹事莊慶輝特地將鳳梨釋迦致贈給賴清德，感謝他關心與協助。

賴清德重溫學生時代踢足球的感覺。（劉櫂豪服務處提供）

賴清德力挺農民，太麻里地區農會總幹事莊慶輝送上鳳梨釋迦感恩。（劉櫂豪服務處提供）

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