UBA》游艾喆全能秀 政大擊敗萬能挺進冠軍賽

政大擊敗萬能挺進冠軍賽。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯賽四強賽在小巨蛋點燃戰火，政治大學朝連霸之路邁進，今6人得分上雙，王凱裕攻下全場最高16分，明星後衛游艾喆貢獻12分、10助攻和7籃板，終場政大77：68擊敗萬能科大，明將與稍晚世新大學、健行科大之戰的勝隊，爭奪本學年度冠軍。

衛冕軍政大開賽意外陷入苦戰，首節末段靠著莊朝勝的連續三分球，才取得雙位數領先。但萬能在第二節反撲，從最多14分落後急起直追，一波12：2的猛攻，上半場結束僅4分小幅落後。

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政大莊朝勝。（記者林正堃攝）

萬能易籃後2分鐘內就扳平戰局，但政大很快穩住陣腳，游艾喆、林彥廷接力得分，拉出一波21：10的攻勢，再度取得雙位數領先，同時本場外線手感低迷的王凱裕補進一顆壓哨三分球，政大帶著12分領先進入決勝節。

末節雙方比分始終維持雙位數分差，終場前1分10秒，萬能日本外籍生黑澤龍人投進三分球，追到9分差，但反撲仍功虧一簣，無緣隊史首度冠軍賽。

萬能馬來西亞葉子偉全場8投7中，攻下14分，美國籍張傑偉則貢獻13分，奈及利亞籍蓋比則貢獻12分、22籃板、6助攻。

政大游艾喆。（記者林正堃攝）

政大林勵。（記者林正堃攝）

政大丁恩迪。（記者林正堃攝）

萬能葉子偉。（記者林正堃攝）

萬能張傑瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

政大王凱裕單場飆進2記壓哨球。（記者林正堃攝）

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