HBL明星賽》「閃電俠」宋瑞蓁轟23分率紅隊贏球奪MVP 下一步有消息了

女明星紅宋瑞蓁（中）拿下MVP，被隊友高高拋起。（記者陳志曲攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕HBL高中籃球全明星賽今日在台灣藝術大學熱鬧登場，女子明星紅隊「閃電俠」宋瑞蓁轟進23分、7籃板，率隊以78：69氣走明星白隊，她也榮膺最有價值球員，彌補上週未能奪冠的遺憾。

宋瑞蓁在上週HBL冠軍賽轟21分，但最後還是無法扳倒衛冕軍淡水商工，當時看著對手淡商慶祝封后，她當下其實失落感不重，直到學校校長傳簡訊給全校師生，鼓勵同學看到高三籃球隊球員可以給予大大擁抱，她才知道很多人支持她們，看到訊息也立刻落淚。

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宋瑞蓁。（記者陳志曲攝）

從高一就進入北一女中的12人名單，宋瑞蓁3年都幫助北一女打入台北小巨蛋4強，即使高中生涯無緣拿冠軍，她說：「我覺得沒關係，畢竟不是每一件事情都是順利的，但我之後還是會繼續打球，還是有機會一圓冠軍夢。」

宋瑞蓁今天在明星賽表現亮眼，並榮膺最有價值球員殊榮，算是彌補自己未能奪冠的遺憾，她下一步有望進入UBA世新大學延續籃球路，也要努力強化自己的能力，希望有朝一日能出國挑戰。

蕭豫玟。（記者陳志曲攝）

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明星紅擊敗明星白隊，拿下HBL女子組明星賽勝利。（記者陳志曲攝）



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