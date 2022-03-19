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游泳》跨性別冠軍！NCAA一級聯賽史上首見引爆爭議

2022/03/19 16:34

〔記者梁偉銘／綜合報導〕賓州大學游泳女將湯瑪絲（Lia Thomas）成為歷史第一人！500碼（約457公尺）女子自由式決賽以4分33.24秒奪金，榮膺美國史上首位NCAA一級大學聯賽的跨性別冠軍，卻也引發不滿民眾與選手抗議。

湯瑪絲的成績，比第2名的維吉尼亞大學韋安特（Emma Weyant）快了1.75秒，雖未改寫史上新高，後者卻是去年東京奧運女子400公尺混合式銀牌，賽後頒獎湯瑪絲慘遭參賽女將孤立，獨自站在一旁也缺少觀眾歡呼，甚至還傳出陣陣噓聲，現場並有人舉牌抗議「女子比賽就留給女人」、「拯救女子運動」；反觀一度拒絕上台的韋安特，則與第3名蘇利文（Erica Sullivan）、第4名福德（Brooke Forde）親密擁抱合照，形成強烈對比。

湯瑪絲拒絕參與賽後記者會，對於外界批評雜音，只能保持低調杜絕干擾，「我盡量不去理會，就專注在游泳，我需要做些什麼來為比賽準備，然後別想太多。」　　

 

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