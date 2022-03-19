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PLG》林俊吉20分領軍 夢想家洋將被趕出場還是痛宰攻城獅

2022/03/19 17:23

夢想家痛宰攻城獅中止2連敗。（記者廖耀東攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+台新夢想家新洋將揚科維奇今天半場沒打完就被趕出場，但全隊眾志成城，6人得分達雙位數，林俊吉攻下最高20分，終場97：74痛宰新竹街口攻城獅，中止2連敗。

211公分的塞爾維亞裔加拿大籍長人揚科維奇，曾效力過NBA G聯盟，近年則遊走歐洲，打過塞爾維亞、土耳其、希臘等聯賽，今天他在台灣的初登場也展現能裡能外的多元進攻手段，首節就攻下11分。

不過，揚科維奇在第2節手感冰冷，沒分數進帳，最後剩下1.3秒還與高國豪出現肢體碰撞，用雙腳纏住對手並手壓高國豪的頭；高國豪則是用手試圖甩開揚科維奇的糾纏而出現手部動作，裁判重判兩人奪權出場。

台新洋將揚科維奇和高國豪兩人因有爭執，兩人被趕出場。（記者廖耀東攝）

夢想家半場打完就取得13分領先，儘管只剩單洋將吉爾貝克應戰，但攻勢不停歇，林俊吉、忻沃克、簡浩都輪番跳出，決勝節還打出16：0的攻勢直接定調勝負。

林俊吉拿夢想家全隊最高20分外帶7籃板，忻沃克和簡浩各13分，吉爾貝克11分、10籃板、5阻攻，成力煥拿10分。攻城獅部分，法獅雖有20分進帳，但20投僅7中，辛巴則是18分、15籃板，而本土唯一得分達雙位數是半場遭趕出場的高國豪，他出賽近17分鐘，拿10分。

林俊吉。（記者廖耀東攝）

法獅。（記者廖耀東攝）

高國豪。（記者廖耀東攝）

辛巴。（記者廖耀東攝）

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