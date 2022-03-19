中職》球員以為他跟「林桑」一樣可怕 平野惠一：「I LOVE TAIWAN！」

平野惠一跟對手樂天桃猿日籍教練古久保健二和西村弥打招呼，後來三人還和助總一起合影，留下難得的紀念照。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟總教練林威助今年邀請昔日阪神隊友平野惠一來台執教、擔任打擊教練兼野手統籌教練，今天平野惠一正式出關隨隊，他暢談自己從一開始「斷然拒絕」助總的邀請，到被日日戰友及兄弟球團的誠意打動，最後帶著感恩的心來到台灣，除了要盡最大力量幫助兄弟，還發表「愛台宣言」，「I LOVE TAIWAN!我現在以拿下雙重國籍為目標!」

平野惠一自上月25日抵台後，經過隔離檢疫和居家管理後，在今天公辦熱身賽開打日正式隨隊，一到球場也忙著跟對手樂天桃猿日籍教練古久保健二和西村弥打招呼，後來三人還和助總一起合影，留下難得的紀念照。

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「一開始林桑打給我時，我馬上就拒絕了。」平野惠一和助總在阪神當過5年隊友，交情相當深歷，但他透露其實一開始接到助總的邀請電話時，自己卻是立刻拒絕。原來那時平野才剛結束在阪神的教練工作，是自己生涯第一次脫下球衣，原本想要去學習充電，所以一開始並未想到要來台灣執教。

至於後來為何決定答應，平野又笑說：「因為林桑的奪命連環CALL」，但他隨後表示是被林桑及兄弟球團的誠意所打動，「加上我一直很感謝台灣對於日本的支持，所以就帶著感激的心前來。」

從在日本時，平野就透過視訊了解球員狀況，但後來抵台隔離期間，他也都很認真，包括球員打擊、守備、特守時的狀況，都在他的「觀察雷達」之內。問他記住所有球員了嗎?平野也很有把握地說：「當然啊!」他的教球原則就是每天仔細觀察球員狀況，也讓球員知道自己一直有在注意他們。

日籍打擊教練兼野手統籌教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

只是再問是否有球員會來跟他討教?平野則說目前還沒有，一來是因為語言隔閤，「另一個則是我是林桑找來的教練，選手可能認為我一定跟林桑一樣可怕!」平野大笑說，「其實我一點都不恐怖!」

平野日前在接受日媒訪問時就說過，他想要幫助助總成為台灣隊的教練，「另一個目標是讓中信兄弟的球員可以進入國家隊，相信對台灣會帶來好的影響，也可以提升戰力。」他這次也帶了「秘密武器」來台，希望可以幫助球員在技術層面有所提升，媒體進一步詢問時，他則表示：「是秘密，抱歉不能說!」

來台灣之後，平野表示自己更喜歡台灣了，「雖然很想練習中文，但大家都跟我說日文，就連便利商店的人也對我很好。」他還故意跟球團人員表示以後不要幫他翻譯，這樣自己才能進步，現在除了要幫助兄弟之外，自己最大目標就是拿到雙重國籍，並用英文表示：「I LOVE TAIWAN!」

日籍打擊教練兼野手統籌教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

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