棒球》老當益壯 84歲「職棒之父」洪騰勝完投9局技壓國手

「職棒之父」洪騰勝完投9局拿下勝投。（台灣棒球名人堂協會提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年高齡84歲、有「職棒之父」之稱的兄弟飯店董事長洪騰勝，以及被喻為「棒球太子」、現年83歲的李憲宗，今天在龍潭棒球場進行「167歲名人對決」，兩人都老當益壯，不過洪騰勝技高一籌，完投9局，率領台大OB化身的兄弟飯店棒球隊，以18比4擊敗李憲宗領軍的歐立諾棒球隊。

喜愛棒球成痴的洪騰勝，儘管年事已高，仍維持每周打球的習慣，而且都一定要打滿9局，還都必須由他擔任投手。目前擔任龍潭棒球場經理的王俊郎就私下透露，「老闆比賽都一定要打滿9局，不然不過癮，會不高興。」

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李憲宗則是棒球、網球、高爾夫的三棲好手。他在1959年只有19歲時就當選國手，不但是中華隊參加第3、4、5、7屆亞錦賽的主力投手，1965年讀賣巨人隊來台春訓，他還擔任王貞治的指定餵球投手。

由於洪騰勝是台灣棒球名人堂協會2014年的首屆入堂名人，李憲宗則是在2020年第7屆入選名人堂，也使得今天這場友誼賽，形成兩位棒球名人堂入堂名人的對決。

「職棒之父」洪騰勝（右）與李憲宗。（台灣棒球名人堂協會提供）

「今天我會輸哦，人家那是國手耶！」比賽開打前，洪騰勝謙虛的說。李憲宗則表示，「我差不多50年沒有真的在比賽中投球了。第7屆亞錦賽之後，大部份都打網球和高爾夫，偶爾去學校傳接球，但這2年疫情，學校沒開放，都沒有打棒球。」

洪騰勝以拿手的高抛物線球路壓制歐力諾打擊，一直到第4局上失掉第1分。而2局下半，則出現投手李憲宗vs.打者洪騰勝的對決畫面，李憲宗讓洪騰勝出內野滾地球出局，讓兄弟飯店隊留下滿壘殘壘。

不過，歐立諾球員表示，「洪董的球真的不好打，很像慢速壘球，但打的又是軟式棒球，不像壘球那麼大。球看起來慢慢的，看起來很好打，但一揮棒卻又打不到甜蜜點，真的完全被壓制。」

不僅如此，儘管取得大幅的絕對領先，洪騰勝到最後半局仍然戰戰兢兢，先在場上召開會議跟隊友耳提面命，之後被攻佔壘包，又立刻把捕手叫上前溝通、叮嚀，看到他做事謹慎和堅持到底的態度。

賽後，兩隊球員互相握手致意，歐立諾的球員紛紛和洪騰勝合照，而且佩服的說：「洪董A，不簡單！」「洪董A，厲害！」洪騰勝則客氣回應：「嘸啦！我有在投、有在練，是人家嘸練，有練就不一樣了啦。」相約擇日再來一場。

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