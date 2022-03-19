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業餘》春季聯賽21日開打 昔日少棒英雄、台大王牌亮相

2022/03/19 18:29

曾偉恩和藍翊誠。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕111年甲組成棒春季聯賽後天點燃戰火，總計32隊參賽，預賽分為社會A組10隊，大學B、C組各11隊熱戰，業餘老牌強權台電強勢挑戰三連霸。

台鋼雄鷹可望成為中職第6隊，許多業餘好手希望在春季聯賽繳好表現，吸引球探目光，進而擠進職棒窄門。前台大王牌左投藍翊誠效力安永鮮物，最快球速飆破140公里，加上身高190公分，條件不俗，身為素人投手，這次春季聯賽將是個人生涯首度爭戰甲組成棒戰場，能否投出好成績，攸關選秀成敗。

藍翊誠發願成為台大校史首位打職棒的球員，他表明，給自己兩年時間，今年若落選將回安永鮮物磨練，假設連兩年叩關失敗就會投入職場。

下勾投手陳宇宏去年U23世界盃大放異彩，對捷克、巴拿馬都先發6局0責失分拿下勝投，獲選大會防禦率王、勝率王和全明星隊先發投手，現效力安永鮮物和藍翊誠為隊友，今年也可望投入選秀。

2011年IBAF世界少棒賽，「小巨人」曾偉恩扛台灣隊中心打者兼王牌投手，榮膺最有價值球員、最佳右投、明星隊最佳一壘手等3大獎，一夕爆紅，後來棒球路走得不順遂，去年嘉大畢業加盟綺麗珊瑚，他表示，由於久未實戰，希望接下來春季聯賽投出佳績，讓球探看到他的成長，在選秀獲球團青睞，畢竟兒時夢想就是打職棒。

此外，中信金融學院右投鄭亦軒剛拿下大專棒球聯賽公開二級，象徵大會MVP的功勞獎，素人投手出身的盧瑞祥效力桃園市，今年也打算選秀。

開南、國體強投潘文輝、李晨薰將在春季聯賽亮相，已有美職球隊開價盼網羅，兩人未來有機會旅外發展。

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