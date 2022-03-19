全英賽》難破安洗瑩防守！球后戴資穎4強落敗無緣冠軍賽

戴資穎無緣晉級全英決賽。（Badminton photo提供）



〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級1000系列全英羽球公開賽，以19：21、13：21不敵20歲南韓「天才少女」安洗瑩，無緣生涯第5次闖入全英女單決賽，安洗瑩則取得生涯首張全英爭冠門票。

27歲的戴資穎本屆將在全英賽尋求第4座冠軍，至於安洗瑩則是首次打入4強。戴資穎在2019年於蘇迪曼盃首次遭遇安洗瑩，苦戰3局落敗，這場也讓安洗瑩更受到國際羽壇的矚目，但小戴隔年於BWF年終賽4強直落2扳回一城，兩人將在全英舞台展開第3次對決。

請繼續往下閱讀...

戴資穎首局前段還在找手感，並適應對手的打法，只是在技術暫停前都找不到突破方法，不少攻擊都被安洗瑩擋住，也陷入5：11落後。小戴在下半局掌握主動權，並連續拿下6分也追到12：13，但後來三度追到1分差距，並化解安洗瑩兩個局末點，可惜最後因回球出界，把首局讓出。

戴資穎。（Badminton photo提供）



陷入落後的戴資穎，在次局因掛網、回擊出界等失誤，給安洗瑩連拿4分的機會，不過小戴也連趕5分，也是此仗首次取得領先，但安洗瑩連下3分還以顏色，技術暫停前11：8領先戴資穎。小戴在下半局還是無法突破對手，最終就以直落2吞敗。

另組女單4強對戰由東京奧運女單金牌中國陳雨菲將強碰新科世錦賽冠軍日本名將山口茜過招。山口茜過去20次交手陳雨菲，共取12勝，近兩次對戰於去年蘇迪曼盃、優霸盃，小茜皆直落2獲勝，這場4強預計週日凌晨1點展開。

戴資穎。（Badminton photo提供）



戴資穎。（Badminton photo提供）



戴資穎無緣挑戰賽史第4冠。（Badminton photo提供）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法