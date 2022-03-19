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HBL明星賽》「重型坦克」史魯齊24分勝過陳將双 率明星白隊贏球

2022/03/19 19:03

明星白隊擊敗明星紅隊，史魯齊榮膺男子組MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕HBL高中籃球全明星賽今日在台灣藝術大學熱鬧登場，明星白隊在「重型坦克」史魯齊攻下24分，最終以112：110氣走明星紅隊，史魯齊榮膺男子組MVP，為高中生涯劃下句點。

白隊除了史魯齊，松山高中的曾睦軒進帳14分、高苑工商羅羽翔12分外帶10助攻、能仁家商鄒子羲15分，至於輸球的紅隊表現最佳還是光復高中「最強高中生」陳將双的21分，南山高中吳志鍇也有18分，東泰高中廖慈恩15分。

明星白史魯齊（右）。（記者陳志曲攝）

186公分、110公斤的史魯齊這回在HBL最後一場賽事拿到MVP，在高中階段拿過總冠軍、新人王及明星賽MVP，高中生涯也算是大豐收，只是外界也好奇他的未來。

史魯齊確定報考政治大學、世新大學，但到底UBA會就讀哪所學校，他透露，「我的身材確實比較特殊，其他人未來定位都很明確，但我一定要面臨轉型的問題，因此未來的籃球路，會再跟能仁教練林正明、李正豪討論，他們一定最了解我的狀況。」

有趣的是，這次男子組明星賽結束後，更加碼上演三對三鬥牛賽，紅隊總教練陳定杰睽違許久再度公開打球，也讓史魯齊首次遇到比他還壯碩的人，而白隊的教練陳柏廷也有下場試身手。

明星紅陳將双。（記者陳志曲攝）

明星紅張傑程。（記者陳志曲攝）

明星白宋昕澔。（記者陳志曲攝）

明星白史魯齊（中）與明星紅陳將双（右）搞笑互動。（記者陳志曲攝）

明星紅吳志鎧。（記者陳志曲攝）

明星紅廖慈恩。（記者陳志曲攝）

明星白鄒子羲。（記者陳志曲攝）

明星紅葉惟捷。（記者陳志曲攝）

明星白朱俊翰。（記者陳志曲攝）

明星白林現惟。（記者陳志曲攝）

比賽進入倒數階段，明星紅教練陳定杰（左）跟球員一起防守。（記者陳志曲攝）

明星紅教練陳定杰（左）在三對三比賽中與明星白史魯齊（右）重量級對決。（記者陳志曲攝）

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