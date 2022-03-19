UBA》許玟瑄大復活 世新擊敗文化大學挺進冠軍賽

世新許玟瑄。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯賽女子組四強賽今在小巨蛋點燃戰火，衛冕軍世新大學大四前鋒許玟瑄攻下全場最高16分，中鋒伊思尤瑪則繳出13分、12籃板，終場世新68：58擊敗文化大學，明晚將與台師大爭冠。

雙方在上半場僵持不下，世新僅取得5分小幅領先；下半場世新才逐漸發揮身高優勢，中鋒伊思尤瑪在籃下逞威，一波9：2的猛攻，將分差擴大至雙位數，末節再用一波10：2的攻勢，將勝利納入囊中。

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世新伊思尤瑪與文化鄭慧慈爭球。（記者林正堃攝）

許玟瑄在預賽腳踝扭傷，陷入嚴重低潮，複賽雖傷癒歸隊，但卻克服不了心魔，表現大幅下滑，總計五場比賽33投僅2中，單場最高只有5分，她還因此被教練換掉隊長的職務。

關鍵四強賽打出本學年度代表作，許玟瑄賽後難掩激動情緒落淚，「我總算找回我自己，打出應該有的水準；前陣子內心很低落，拿到球都只想傳球，不敢進攻。」

談到被迫卸下隊長，她坦言，「其實很感謝教練，減輕我內心的壓力，且當時的狀態也無法領導隊友，換人是正確的決定。」

總教練何正峰笑說，「許玟瑄本來就具備出色的實力，今天只是找回原本的她，第四節原本要讓她提前休息，但她想要得20分，所以就讓她盡情發揮。」

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