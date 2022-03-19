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T1》林任鴻當射手狂飆18分 海神教練看到時間還嚇到

2022/03/19 21:21

高雄海神林任鴻。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟高雄全家海神的林任鴻打出本季代表作，拿下本土最高18分，全隊共6人得分達雙位數，終場111：84海放桃園雲豹。

林任鴻本季平均上場時間為20分57秒，可得6分、2.5籃板，但他今天各項數據都超標，出賽39分鐘，10投7中包含4顆三分球，拿18分，外帶5籃板、3助攻。

手感火燙的林任鴻表示，其實比賽前段出手都沒進，但很感謝隊友還是傳球給他，而大家不管是進攻或是防守都很拚，雖全場最多領先29分，「我們沒有任何一刻鬆懈，都卯足全力在打，也很尊敬對手，把每一分每一秒都盡力打完。」

高雄海神庫薩斯。（T1聯盟提供）

海神教練喬伊斯則表示，有考量到連兩天得出賽一事，因此也嚴格控管每人的上場時間，但他看到數據才驚覺原來自己讓林任鴻打了那麼久，「下次會好好注意！。」

海神以庫薩斯的24分表現最佳，霍爾有20分、11籃板，余純安貢獻16分，于煥亞進帳12分，而布銳克曼也有10分、9助攻，全隊多點開花，但當家球星胡瓏貿卻失常，8投0中，只靠罰球拿到2分。

至於雲豹以戴維斯的17分表現最佳，湯馬斯和吉倫各有16分，羅振峰的8分為本土最高。

高雄海神胡瓏貿。（T1聯盟提供）

桃園雲豹戴維斯。（T1聯盟提供）

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