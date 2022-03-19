中職》第1場公辦熱身賽輸球 助總賽後講評很「有愛」

中信兄弟總教練林威助。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟在今天公辦熱身賽首戰以4：6不敵樂天桃猿，包括先發投手余謙投3.2局失4分， 或是老將張志豪在4局出現傳球瑕疵，都是比賽需要改進的地方，但「助總」林威助賽後鼓勵多於責罵，並不想去「唸」球員。

余謙在前3場自辦熱身賽累計9局無失分，但今天到了公辦熱身賽首戰，他卻用68球才投完3.2局，且被敲8支安打失4分。

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對於余謙的表現，助總表示：「今天明顯的壞球、多餘的壞球，我覺得丟得太多了。」認為他今天可能意識到樂天桃猿的打擊突出，就投得比較閃躲，「我是覺得盡量把自己的優點表現出來，被打就再調整就好了。」

被問及是否會影響之前對余謙的好評?助總則認為，目前只是第一場而已，「今天前兩局看起來，對方沒辦法很確實掌握，表示他有一定的實力在。」對於余謙今天的表現仍表示肯定，也認為前兩局的球速有投出來。

余謙。（記者李惠洲攝）

此外，中外野手張志豪在4局出現傳球瑕疵，導致對方林承飛回壘得分，助總表示：「他第一時間沒傳回內野，是不應該發生的失誤，他本人是最了解的，資深球員嘛，了解自己犯了什麼錯，第一時間就是要回傳給內野。」不過助總認為內野手也有責任，在當時應該要用喊聲讓外野手傳球過來，「外野有錯，內野也有錯。」

只是助總最後還笑著反問媒體，「我需要去唸一下嗎?」展現與平常不同的輕鬆神情，他認為有些錯誤，球員自己知道，「只要錯誤不要一再發生就好。」

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