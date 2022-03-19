中職》賽後受訪先嘆一口氣 吞下首敗的余謙：我會再努力

余謙。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在之前3場自辦熱身賽共投9局無失分，20歲的中信兄弟投手余謙在今天首場公辦熱身賽投3.2局就被敲8安失4分，承擔兄弟以4：6不敵樂天桃猿的敗仗，他說：「我會再努力的，公辦熱身賽對我很關鍵，畢竟要搶開季名單，我會把企圖心保持好。」

余謙今天和在2019年U18世界盃冠軍隊的戰友林子崴同場對決，前兩局他投得頗順無失分，但到了3局出現亂流失3分，第4局沒投完就退場。反倒小他1歲的林子崴雖在首局就失2分，但後面越投越穩，以68球投完5局就只失2分，也成為此役的勝利投手。

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林子崴。（記者李惠洲攝）

「唉~」，余謙賽後面對媒體提問，先是嘆了一口氣，認為自己就是要保持好警戒的心態，「不滿意的點，就是打者為何可以把我的球掌握得那麼好?我把球數花太多了，3、4局球數丟得特別多。」從言談中，可聽出他對自己的不滿意。

由於在之前自辦熱身賽都未出現保送，余謙今天不但用球數過多，也對樂天梁家榮投出1次保送，「心裡也沒有想什麼，就平常心，想往好球帶進攻。」可惜事與願違，余謙只能提醒自己不能太容易自我滿足，要隨時做好準備面對突發狀況。

其實今天對林立的第1球，余謙就差點丟到對方的頭，後來林立擊出飛球後，他還趕快跑到對方前面，「我跟學長說不好意思，自己不是故意的。」

余謙。（記者李惠洲攝）

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