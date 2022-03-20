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UBA最終爭霸戰 世新男女籃攜手爭冠 今日賽事預告與轉播

2022/03/20 07:06

世新男籃。（記者林正堃攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

中職官辦熱身賽今天迎來第2天的賽事，將由樂天桃猿出戰統一獅、富邦悍將出戰中信兄弟，喜愛中職的球迷朋友千萬別錯過轉播囉！

NBA有1場轉播賽事，湖人對決巫師，湖人前役在魏斯布魯克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）率領下終止3連敗、隊史第3長的客隊11連敗。今客場面對巫師波辛傑斯（Kristaps Porzingis）將擦出甚麼樣的火花呢？記得鎖定轉播囉！

UBA四強最終戰在小巨蛋點燃戰火，中午12點女子組佛光大學與文化大學要爭季軍；下午2點男子季軍戰萬能科大對上健行科大。5點女子組台灣師大強碰世新大學爭冠；晚間7點男子組冠軍戰由政治大學再戰世新大學，喜愛UBA的球迷千萬別錯過轉播囉！

中職

14:05 樂天桃猿 ＠ 統一獅 ELEVENSPORTS1

14:05富邦悍將 ＠ 中信兄弟 ELEVENSPORTS2

SBL

15:00 裕隆 vs. 九太
17:00 台銀 vs. 台啤
轉播：緯來育樂
地點：板橋體育館

NBA

08:00 湖人@巫師 緯來體育、愛爾達體育1台

PLG

14:30 鋼鐵人 vs. 夢想家
17:00 勇士 vs. 領航猿
地點：14:30 洲際迷你蛋、17:00 桃園市立綜合體育館
轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 台啤英雄 vs. 台南獵鷹 嘉藥紹宗體育館
17:30 中信特攻 vs. 高雄海神 高雄巨蛋
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

UBA

男子組

14:00 萬能科大 vs. 健行科大 季軍戰
19:00 政治大學 vs. 世新大學 冠軍戰

女子組

12:00 佛光大學 vs. 文化大學 季軍戰
17:00 台灣師大 vs. 世新大學 冠軍戰
轉播：緯來體育台、Line Today
地點：台北小巨蛋

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