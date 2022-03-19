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網球》問鼎挑戰賽第3冠！曾俊欣紅土激戰3小時出線

2022/03/19 23:12

曾俊欣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕遠征義大利的「夜市球王」曾俊欣，ATP羅塞托男網挑戰賽再傳捷報！年僅20歲的「台灣一哥」甜蜜復仇，7：5、2：6、7：6（8：6）力退哈薩克老冤家斯卡托夫（Timofey Skatov）， 決賽門票辛苦到手，也一吐去年阿拉木圖挑戰賽4強直落2失利的悶氣。

年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，轉戰職業網壇以快制高，尤其近4個月來調整得宜，一路過關斬將，已繼去年12月葡萄牙馬亞、今年2月印度班加羅封王之後，問鼎生涯第3座挑戰賽冠軍。週日「夜市球王」再接再厲，即將與26歲、198公分的法國長人吉納德（Manuel Guinard） 爭奪金盃，雙方去年紅土交手，曾俊欣直落2失利，期許這回汲取教訓，再度雪恥攻頂。

本週世界男單排名159的曾俊欣，4連勝氣勢如虹，包括8強扳倒上週才在此奪冠的西班牙第3種子強敵塔韋內（Carlos Taberner），由於對手高居105席，他也改寫戰勝最佳排名勁敵紀錄。第8種子「台灣一哥」4強面對難纏的斯卡托夫，克服2：5不利開局，第9、11局接連回破，一口氣倒趕5局逆轉得盤；次盤斯卡托夫強力反撲，4度破發壓制，硬是扳回一城。

戰線拉入決勝盤，台哈雙雄持續互破拉鋸，6：6僵持進入搶7，曾俊欣從4：4連下2分率先聽牌，雖錯失2個賽末點，關鍵時刻他及時回穩連下2球，激戰3小時又2分鐘驚險出線。

　

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