網球》斬斷俄男13連勝 地主佛里茲首闖印地安泉決戰

佛里茲首闖印地安泉冠軍戰。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP千分系列的印地安泉網賽，俄國第7種子盧布列夫（Andrey Rublev）被爆出冷門， 5：7、4：6不敵美國20種子佛里茲（Taylor Fritz），近來13連勝遭終止，也讓佛里茲榮膺2012年以來首闖男單決戰的東道主。

目前世界排名第7的盧布列夫，僅次週一即將讓出球王寶座的同胞「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev），這位「俄國二哥」接連贏得馬賽、杜拜冠軍後，在這項北美硬地名人大賽乘勝追擊，4連勝、1盤未失，首度晉級準決賽。

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不料「美俄大戰」盧布列夫失誤連連，讓加州在地的佛里茲底線一路壓制，逼出11個破發點3度得手，人氣寵兒頭一回挺進名人賽壓軸，明將面對「西班牙內戰」勝方，即18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）單挑同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

現年24歲的佛里茲，身高193公分、目前排行20，4強面對同梯的前10高手盧布列夫毫無懼色，歷經1小時47分鐘激戰，直落2拿下轉戰職業6年最大勝利，並期待自2001年前輩阿格西（Andre Agassi）後，成為首位笑舉印地安泉金盃的美國男子地主。

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