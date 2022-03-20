晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》斬斷俄男13連勝 地主佛里茲首闖印地安泉決戰

2022/03/20 07:10

佛里茲首闖印地安泉冠軍戰。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP千分系列的印地安泉網賽，俄國第7種子盧布列夫（Andrey Rublev）被爆出冷門， 5：7、4：6不敵美國20種子佛里茲（Taylor Fritz），近來13連勝遭終止，也讓佛里茲榮膺2012年以來首闖男單決戰的東道主。

目前世界排名第7的盧布列夫，僅次週一即將讓出球王寶座的同胞「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev），這位「俄國二哥」接連贏得馬賽、杜拜冠軍後，在這項北美硬地名人大賽乘勝追擊，4連勝、1盤未失，首度晉級準決賽。

不料「美俄大戰」盧布列夫失誤連連，讓加州在地的佛里茲底線一路壓制，逼出11個破發點3度得手，人氣寵兒頭一回挺進名人賽壓軸，明將面對「西班牙內戰」勝方，即18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）單挑同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

現年24歲的佛里茲，身高193公分、目前排行20，4強面對同梯的前10高手盧布列夫毫無懼色，歷經1小時47分鐘激戰，直落2拿下轉戰職業6年最大勝利，並期待自2001年前輩阿格西（Andre Agassi）後，成為首位笑舉印地安泉金盃的美國男子地主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。