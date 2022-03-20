全英賽》無法扳倒世界球王安賽龍！ 周天成激戰48分鐘落敗無緣爭冠

台灣一哥周天成。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成今天凌晨在超級1000系列全英羽球公開賽男單4強戰，以13：21、15：21不敵世界球王安賽龍，無緣闖進決賽。

周天成前3戰分別擊敗印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）、馬來西亞劉國倫、印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），生涯第3次勇闖全英男單4強，對手是世界球王安賽龍。

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安賽龍可謂周天成「天敵」，兩人過往對戰15次，小天僅拿下2勝，且近期吞下4連敗，上回小天扳倒安賽龍，是在2019年BWF年終總決賽小組賽。

今日首局，小天一度取得5：4領先，但安賽龍隨即連拿4分超前，之後小天曾追到11：13，關鍵時刻安賽龍連下5分拉開差距，成功搶下首局。

世界球王安賽龍。（法新社）

次局，周天成曾以13：8領先，眼看有機會將比賽帶到決勝局，但安賽龍打出6：1攻勢扳平比數，之後小天雖再拿下1分要回領先，無奈安賽龍狀況升溫，連拿7分贏下比賽，小天激戰48分鐘止步4強。

另一場男單4強戰，印度20歲小將森（Lakshya Sen）以21：13、12：21、21：19，大戰3局擊敗大馬一哥李梓嘉，森將與安賽龍在今日爭冠。

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