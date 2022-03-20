路跑》萬金石馬拉松清晨起跑 逾萬選手、志工沸騰北海岸

2022新北市萬金石馬拉松今日一早由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人在萬里太平洋翡翠灣，為選手鳴槍開跑；包括20個國家89位外籍選手在內，超過9800位選手報名參加，讓北海岸熱鬧非凡。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕2022新北市萬金石馬拉松今日一早由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人在萬里太平洋翡翠灣，為選手鳴槍開跑；新北市萬金石馬拉松賽事今年適逢第20屆，包括20個國家89位外籍選手在內，超過9800位選手報名參加，讓整個北海岸一早熱鬧不已。

新北市長侯友宜表示，20年來，每一屆萬金石馬拉松都有不同特色，唯一不變的是動員超過800名警、消、民力做到的嚴謹交通管制及維安管控；2022年首度號召企業加入加油團，將近1,200位志工，提供跑友貼心服務。侯友宜強調，疫情雖然趨緩，但防疫不能鬆懈，躍上國際的同時，也做到防疫高標準，力求爭取世界田徑總會更高層級認證。

請繼續往下閱讀...

2022新北市萬金石馬拉松今日一早由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人在萬里太平洋翡翠灣，為選手鳴槍開跑；包括20個國家89位外籍選手在內，超過9800位選手報名參加，讓北海岸熱鬧非凡。（記者俞肇福攝）

侯友宜表示，感謝中華民國田徑協會讓萬金石馬拉松從銅標籤、銀標籤，到未來的金標及白金標籤，一路走來，每年超越自我；特別感謝台灣美津濃股份有限公司、宏碁智聯服務股份有限公司、富邦金控股份有限公司、太平洋建設股份有限公司以及所有贊助夥伴鼎力支持賽事。

體育處說明，今年賽事邀請5位成績達標國際菁英好手來臺，選手配合進行14天檢疫隔離及7天自主管理，超過9,800位選手報名參加，包括有20個國家89位外籍選手，所有參加者須提供施打疫苗或PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明，賽事現場擴增防疫通道，落實實聯制、體溫量測及手部消毒等措施，起跑前配戴口罩分區起跑，會場亦廣設洗手及消毒設施，賽道補給採單包裝方式提供，防疫維持最高規格。

2022新北市萬金石馬拉松今日一早由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人在萬里太平洋翡翠灣，為選手鳴槍開跑；包括20個國家89位外籍選手在內，超過9800位選手報名參加，讓北海岸熱鬧非凡。（記者俞肇福攝）

體育處補充，萬金石持續深耕永續環境理念，跟富邦金控合作共同響應「Run for Green」，提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡一份心力；本次完賽成績證明同樣以電子方式提供，完賽選手可於賽後自行到官網下載列印，更多「2022新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法