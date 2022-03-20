MLB》久等了！大谷翔平終於合體「神鱒」 天使狂掃19安收首勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽如火如荼進行，天使今交手響尾蛇，大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）久違合體，兩人熱身賽首次登場都有安打貢獻，天使全場狂掃19安，以12：5痛宰響尾蛇，拿下熱身賽首勝。

今日大谷翔平（右）與楚奧特（左）久違合體。（資料照，法新社）

楚奧特去年季中拉傷右小腿，原預期只需休息6到8週，未料復出時間一延再延，持續高掛免戰牌到球季結束，與大谷翔平合體機會並不多。

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天使昨不敵運動家，今日熱身賽第二戰交手響尾蛇，大谷翔平擔任第2棒指定打擊，楚奧特打第3棒守中外野，這也是兩人熱身賽首次上場。

大谷首打席滾地球出局，楚奧特則是敲出安打，第2局兩人再度獲得打擊機會，大谷面對投手史崔利（Dan Straily）擊出左外野安打，帶有1分打點，接著楚奧特也跟進敲安，兩人成功連線，不過下一棒隊友吞下三振，天使結束第2局進攻。

3下天使換代打讓大谷退場，今日2打數敲1安，進帳1分打點；楚奧特則在4上更換守備退場，此役2打數都敲安，打擊狀況不錯。

天使全場狂掃19安，包括有4人開轟，終場12：5拿下熱身賽首勝，先發投手德萊昂（Daniel Ponce de Leon）主投2局失1分，拿下勝投。

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