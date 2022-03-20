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MLB》厚實輪值深度 老虎一年約簽下皮奈達

2022/03/20 09:57

皮奈達轉戰老虎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕重建迎來曙光的老虎封館過後補強腳步不停歇，球團今天宣布與33歲右投皮奈達（Michael Pineda）達成1年550萬美元（約新台幣1.54億）協議，並附設250萬美元激勵獎金。

老虎休賽季動作頻頻，先從自由市場找來紅襪左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），並向紅人交易2屆金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart），又以6年合約搶下明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）。封館結束後再用2年1300萬美元簽下防禦率僅1.83的牛棚左投夏芬（Andrew Chafin），新球季誓言不再當「病貓」。

皮奈達過去三個球季都待在雙城，此前也曾在洋基效力過4季，去年賽季繳出9勝8敗，防禦率3.62，9月份更投出5勝0敗，防禦率僅1.85的優異成績，成為該月大聯盟最多勝的投手。

不過皮奈達生涯以來的爭議也不在少數，2014年曾因為被抓到使用松焦油，遭禁賽10場；2019年藥檢被驗出陽性反應，判罰60場球監；加上擁有豐富傷病史，除了動過TJ手術外，過去3年4度向傷病名單報到，耐戰程度浮現隱憂。

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