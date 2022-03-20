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網球》納達爾開季20連勝勇闖冠軍戰 史上大師賽最多冠聽牌

2022/03/20 10:32

納達爾闖印地安泉冠軍戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕薑是老的辣！35歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在印地安泉大師賽四強，以6：4、4：6、6：3力退年僅18歲的西班牙超級新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）晉級冠軍戰，開季20戰保持全勝，下一戰若贏球就能追平喬科維奇保持的史上最多大師賽冠軍紀錄。

納達爾力退同胞小老弟阿卡拉茲。（法新社）

這是納達爾與同胞小老弟生涯第二次交手，兩人去年5月在馬德里大師賽紅土有過交手紀錄，當時阿卡拉茲世界排名僅有120名，納達爾以6：1、6：2輕鬆勝出。

今天再次碰面，阿卡拉茲已今非昔比，排名賽會第19種子的他本屆接連砍下15種子阿古特（Roberto Bautista Agut）、26種子孟菲爾斯（Gael Monfils）、12種子衛冕冠軍諾里（Cameron Norrie）等人，生涯首闖大師賽四強，與開季還未嘗敗績的心中偶像納達爾交鋒。

今天現場颳起大風，納達爾首個發球局就被破，不過在第4局回破，第6局再破發取得領先，不過第7局阿卡拉茲又破回，納達爾5：4領先輪到阿卡拉茲的發球局，納達爾曾取得4個盤末點，最後在第5個盤末點才順利拿下，第一盤打了1小時6分鐘。

第二盤風勢越來越大干擾到雙方擊球，形成互破大戰，阿卡拉茲領先一個破發的優勢把比賽逼入決勝盤。

第三盤雙方互保，納達爾在第7局後請求傷停接受按摩，接著在第8局搶下該盤的第一個破發點，最後透過賽末發球局結束比賽，在長達3小時12分的激戰中勝出。

納達爾將開季連勝紀錄推進到20場，晉級決賽將要迎戰美國地主好手佛里茲（Taylor Fritz），若奪冠不僅是他相隔9年再在此地封王，也將是他生涯大師賽第37冠、追平喬科維奇（Novak Djokovic）保持的網壇紀錄。

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