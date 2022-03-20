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全英賽》台灣品牌贊助不敵「安式陪練員」 李梓嘉衛冕夢碎

2022/03/20 12:29

大馬一哥李梓嘉甫獲台灣品牌勝利體育贊助。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕甫獲得台灣品牌勝利體育贊助的馬來西亞一哥李梓嘉，今天在全英賽男單激戰三局不敵印度20歲新星森（Lakshya Sen），衛冕之路止步於四強。

首局雙方互換領先，李梓嘉一度12：13緊追，但森帶起一波攻勢到19：12，首局就此定調。第二局李梓嘉取得11：3夢幻開局，最後21：12扳回一城。決勝局雙方戰成9：9平手，李梓嘉率先取得11分換邊，森再度反超比分，率先以20：18取得賽末點，李梓嘉雖然救了一個，但最後還是出界，以19：21惜敗。

賽後，根據BWF官網報導，森表示：「我還有一場比賽要打，然後我就可以說任何我想說的。現在我要專注於下一場比賽。」李梓嘉則稱讚，森的網前表現很好，「他在最後幾分的網前發揮非常好。我已經為一場漫長的比賽做好了準備，但他也打出非常高的水準。」

世界排名第11的森同樣也是球王安賽龍的杜拜訓練營成員之一，在參加完訓練營過後成績突飛猛進，前一周的超級300德國賽準決賽才擊敗過安賽龍，今天又生涯首闖超級1000系列冠軍戰，對手又是安賽龍，有可能在全英賽舞台再度爆出大冷門。

印度新星森。（法新社）

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