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中職》知道父親和王建民的連結 兄弟洋砲福來喜：「我想打響自己的名號！」

2022/03/20 14:02

兄弟新洋砲福來喜。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟新洋砲福來喜今天首次隨隊練習，儘管他有個在美職大名鼎鼎的父親潘尼亞，也知道父親在洋基時期和「台灣傳奇」王建民的交情，但這位具有5年大聯盟資歷的捕手砲表示：「我想在台灣打響自己的名號！」

中職5隊今年除了樂天桃猿，其他4隊都延攬洋砲入隊，福來喜今天隨兄弟練球時，對手富邦悍將的洋砲霸帝士一頭辮子髮，也相當醒目。由於統一獅洋砲羅薩今也正式隨隊練習，被問及跟其他兩人誰會表現比較好的問題時，福來喜表示，「我真的不知道，因為我們都有不一樣的才華和專長，相信只要球隊肯給機會，應該都能把數據打出來，最重要的是幫助球隊拿下總冠軍。」

雖然是兄弟4名洋將中最晚出關的一人，但福來喜在隔離期間做足功課，也看了不少兄弟比賽影片，對於隊友都有基本的認識，其中詹子賢就是他認為很好的打者。在賽前打擊練習時，就看到福來喜拿著球棒往「詹A」身上摩擦，他笑著解釋：「因為我們都是右打，我也知道他是很好的打者，所以就拿球棒往他身上摩擦，希望能給我帶來一些好運。」

福來喜的父親潘尼亞在大聯盟資歷顯赫，球員時期5度入選明星賽，還拿過4次金手套，退役之後曾到皇家擔任總教練，2006年起到洋基擔任教練後，更因和王建民最輝煌的時期重疊，為台灣球迷所熟識。福來喜當然知道父親和王建民的這一層關係，來台後也常向建仔請教問題，「王建民在台灣是傳奇，也對我提供很多幫助，而我父親當然也很棒，但我希望在台灣打響名號，不是因為我父親的關係，而是因為我在這裡的表現。」

兄弟新洋砲福來喜。（記者李惠洲攝）

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