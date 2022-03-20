MLB》雙城隊手腕高明 大聯盟官網：利用洋基簽到柯瑞亞

柯瑞亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）昨天以3年1.053億美元加盟雙城，外界多認為這筆簽約對雙城有利，大聯盟官網甚至報導，雙城隊可以說是利用了洋基隊來得到柯瑞亞。

雙城14日才與洋基完成交易，得到捕手桑契斯（Gary Sanchez）、內野手厄謝拉（Gio Urshela），並送出捕手羅特維特（Ben Rortvedt）、還有唐納森（Josh Donaldson）與凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）給洋基。

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報導指出雙城隊之所以有簽柯瑞亞的錢，就是因為這筆交易中，讓洋基吃下唐納森剩下的2年5000萬美元薪水。

原本沒人預料到雙城會簽下柯瑞亞，因為他們的目標是市場上另一名成績沒那麼出色的游擊手史托利（Trevor Story），不過據說競爭史托利的球隊數量比競爭柯瑞亞的還多，因此史托利的價格也隨之上漲。最後雙城高層便決定與柯瑞亞簽下3年短約、每年都還有逃脫合約權利。

雙城未來的游擊接班人，2017年選秀的第一指名路易斯（Royce Lewis）還在控制權之內，因此即使柯瑞亞沒有走完合約就跳脫，對雙城來說損失也不大。

柯瑞亞被簽走之後，今年自由市場的「五大游擊」只剩下史托利一人還未找到新東家。傳聞想簽史托利的主要球隊依然包括洋基。

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