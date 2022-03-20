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全英賽》何冰嬌白犧牲了！中國「棄保」徹底失敗 陳雨菲輸球被罵翻

2022/03/20 15:11

何冰嬌（左）8強退賽，讓陳雨菲（右）兵不血刃晉級，引發「棄保」爭議。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因「棄保」晉級惹議的中國一姐陳雨菲，在今日凌晨全英賽女單四強以11：21、13：21遭日本名將山口茜痛宰，無緣爭冠，陳雨菲輸球也引起許多中國網友謾罵，許多人替何冰嬌感到不值。

陳雨菲晉級4強路上沒有太多阻礙，首輪同胞張藝曼因傷退賽，次輪擊敗丹麥女將雅各布森（Julie Dawall Jakobsen），8強原本要交手上週德國賽才碰頭的同胞何冰嬌，當時兩人在決賽上演頂尖對決，何冰嬌激戰61分鐘奪冠，但何冰嬌這回突然傳出因感冒退賽，引起許多網友熱議，不少人認為這是中國「棄保」策略，何冰嬌成為犧牲者。

陳雨菲兵不血刃晉級4強，而且只打了一場比賽，照理說體能會佔據很大優勢，但陳雨菲攻防都未展現出最佳狀態，還發生許多失誤，最終遭山口茜直落二淘汰。

陳雨菲輸球，引起中國球迷罵聲一片，在微博、羽球論壇上都有許多批評聲浪，有球迷說道：「陳雨菲確實很爛」、「一次比一次輸的難看，完全被山口茜牽著鼻子走」、「球路和戰術都被摸透了」、「浪費何冰嬌的好意，替阿嬌感到不值」。

此外，有中媒點評表示，陳雨菲輸給山口茜最大原因是失誤、態度，跑動不夠積極，進攻力量也沒有發揮出來，反而失誤增加很多，照目前來看，中國女單狀態最好的是何冰嬌。

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